Dünyanın en büyük uçağının ilk uçuşu ile ilgili detaylar açıklandı

Uçuşun 2.5 saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, pilotların havada uçağın performansını, kontrol edilebilirliğini değerlendirdikleri, ayrıca çeşitli kontrol sistemlerini test ettikleri vurgulandı.
Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan uçak, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatarak, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Uçağın ilk uyduyu önümüzdeki yıl fırlatması planlanıyor.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) April 13, 2019
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