Bu görüntüler yeniden gündemde: Atatürk, ABD Büyükelçisi ile Fransızca konuşuyor

Senarist ve yapımcı Murad Çobanoğlu tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.
11 Kasım 1930'da Ankara'da Atatürk, elçiyle Fransızca konuşuyor. M. Kemal Atatürk, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'i sonradan adı Atatürk Orman Çiftliği olacak olan Orman Çiftliği'nde gezdiriyor ve hayvanları bizzat kendisi inceleyip bilgi alıyor.
Fransız Film Arşivinden Afet İnan, M. Kemal Atatürk ve ABD Büyükelçisi Joseph Grew görüntüleri. 11 Kasım 1930 Ankara. Atatürk, elçiyle Fransızca konuşuyor. pic.twitter.com/94hnObAkh3— Murad Çobanoğlu (@muradcobanoglu) April 13, 2019
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