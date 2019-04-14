Bu görüntüler yeniden gündemde: Atatürk, ABD Büyükelçisi ile Fransızca konuşuyor

Mustafa Kemal Atatürk, Afet İnan ve ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in Fransızca konuştuğu görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Görüntülerde, M. Kemal Atatürk, Joseph Grew'i sonradan adı Atatürk Orman Çiftliği olacak olan Orman Çiftliği'nde gezdiriyor.

Fransız Film Arşivinden Afet İnan, M. Kemal Atatürk ve ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in görüntüleri çıktı.

Senarist ve yapımcı Murad Çobanoğlu tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.

11 Kasım 1930'da Ankara'da Atatürk, elçiyle Fransızca konuşuyor. M. Kemal Atatürk, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'i sonradan adı Atatürk Orman Çiftliği olacak olan Orman Çiftliği'nde gezdiriyor ve hayvanları bizzat kendisi inceleyip bilgi alıyor.