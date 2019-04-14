İstanbul Şişhane'de patlama: Şüpheli paket imha edildi

Radyo Trafik İstanbul’un emniyet yetkililerinden aktardığı bilgiye göre; Şişhane’de şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre şu an bölgede olumsuz başka bir durum yok. Taksim yönüne akış verilmiyor, Karaköy tarafına gidişler ise açık.

İBB Trafik Radyosu’nun hesabından yapılan açıklamada da, “Unkapanı Köprüsü çıkışı-Şişhane istikametinde geçici süreyle trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı köprü çıkışından sonra Karaköye yönlendirilmiştir" denildi.