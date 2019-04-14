Meteoroloji: Marmara genelinde sıcaklıklar düşecek

© Fotoğraf : DHA Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.