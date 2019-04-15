'Dünyanın en tehlikeli kuşu' sahibini öldürdü

ABD’de bir çiftçi, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak gösterilen Cassowary tarafından öldürüldü.

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Evening Standart’ın haberine göre, olay Florida Eyaleti’nde meydana geldi. Alachua bölgesi itfaiye teşkilatı, 75 yaşındaki Marvin Hajos’un ayağı kayıp düştüğünde Cassowary’nin saldırısına uğradığını açıkladı. Çiftçi, aldığı yaralardan hayatını kaybetti.

Kuş, gözlem altında çiftlikte tutuluyor.

Cassowary, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil edildi. İki metre yükseklik ve 60 kg ağırlığa ulaşabilen bu kuşlar, saatte 50 km hız yapabiliyor. Avustralya ormanlarında ve Yeni Gine'de yaşayan Cassowary’nin pençeleri ve gagası aynı derecede ölümcül.