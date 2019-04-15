'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Mardin'de çocukların dağda bulup eve götürdükleri yavru sincap, elektrik akımına kapıldı ve arka ayakları felç oldu. 'Hayat tamircisi' olarak bilinen 'iyilik ödülü' sahibi Hasan Kızıl, oyuncak arabanın tekerleğinden yaptığı yürüteçle felçli sincabın yürümesini sağladı.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Sincaba ateş etmek isteyen baba canından oldu

Mazıdağı ilçesinde yaşayan bir çocuk, dağda bulduğu bir sincap yavrusunu alıp evine getirerek beslemeye başladı. Sincap, evde dolaştığı sırada elektrik akımına kapılarak arka iki ayağı felç oldu. Aile, Hasan Kızıl'a sosyal medya üzerinden ulaşarak yardım talebinde bulunması üzerine Kızıl, sincap için yürüteç yapma başladı.

KIRIK OYUNCAK ARABANIN TEKERLİĞİNDEN YÜRÜTEÇ YAPTI

Aileden sincabın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra yürüteç yapmak için hazırlığa başladığını anlatan Kızıl, "Sosyal medya üzerinden bana ulaştılar. Ben de hemen çalışmalara başladım. Kırık bir oyuncak arabanın tekerliğini söktüm ve alüminyum parçalardan yürüteç yaptım. Yürüteci denemem için Mazıdağı'na gittim. Sincaba yürüteci taktığım gibi bir anda koşmaya başladı. O esnada hepimiz çok mutlu olduk. Sincap, bu yürüteç sayesinde rahatlıkla yürüyebilecek, istediği yere gidebilecek. Yürüteci taktıktan birkaç saat sonra arka ayaklarına his gelmeye başladı. Birkaç ay sonra sincabımız yürüteç ihtiyacı olmadan koşacak ve mutlu bir şekilde istediği yere koşabilecek" dedi.

© Fotoğraf : DHA 'Hayat tamircisi' olarak anılan Hasan Kızıl yaptığı yürüteç ile felçli sincabın yürümesini sağladı

Aile, Kızıl'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle bugüne kadar 300 hayvanın yürümesini sağlayan 24 yaşındaki Kızıl, Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülmüştü.