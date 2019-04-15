RT, Uluslararası Halid el-Hatıb Ödülleri için başvuruları kabul etmeye başladı

Russia Today (RT) televizyonu, çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verdiği Khaled Alkhateb Memorial Awards adlı uluslararası ödül için başvuruları kabul etmeye başladığını açıkladı.

Açıklamada, "RT televizyonu, her yıl gazetecilere, çatışma alanında yaptıkları en iyi çalışmalardan dolayı verilen uluslararası ödül Khaled Alkhateb Memorial Awards'a katılmak isteyenlerden başvuruları kabul etmeye başladı. Ödül, Suriye'de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenleniyor" dendi.

Ödül, 'Uzun Video', 'Kısa Video' ve 'Metin' olmak üzere 3 kategoride verilecek.

RT ödüllerinin takdim töreni, RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in ölümünün birinci yıldönümüne denk gelen 30 Temmuz'da gerçekleşecek.

Halid el-Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.