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12:57 16 Nisan 2019
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    Dünyanın en iyi hava yolu şirketlerine ait uçakların iç görünümü

    Emirates 15.4 bin TL maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor

    © Sputnik / Evgeniy Biyatov
    Yaşam
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    Emirates Havayolları, Türkiye'ye kabin görevlisi alımına geliyor. 19 Nisan tarihinde Antalya'da düzenlenecek işe alım etkinliğinde başvurusu kabul edilenlerin ortalama maaşı 2 bin 660 dolar (15 bin 428 TL) olacak.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu şirketi olan Dubai merkezli Emirates Havayolları uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde işe alım etkinlikleri düzenliyor. O işe alım etkinliklerinden biri de Antalya'da kabin görevlisi alımıyla ilgili olacak. 

    Emirates, Antalya Lara'da bir otelde 19 Nisan'da işe alım etkinliği düzenleyecek.

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    Başvurusu kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates filosunda yerlerini alacak. Emirates, adayların değerlendirme günü giymesi gerektiği kıyafeti de web sitesi aracılığı ile duyurdu.

    İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online İngilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacak. 

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    Emirates Havayolları başvurusu kabul edilenlere ekonomi 2 sınıfında işe başladıklarında ortalama 2 bin 660 dolar(15 bin 428 TL) maaş verecek. Çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Başvurusu kabul edilenlere Dubai de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacak.

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    Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verilecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanacak.

    Başvuru şartları şöyle:

    - Katılma anında en az 21 yaşında olmak

    - Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi

    - Minimum 160 cm yükseklik

    - Lise mezunu 

    - İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü)

    - Emirates kabin görevlisi üniforması içindeyken görünür dövmeler olmayacak

    - Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI) 

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 7 AŞAMALI EĞİTİM SÜRECİNDEN GEÇECEK

    1. Aşama: 8 gün sürecek alıştırma haftasında adayın Dubai'deki ve eğitimi boyunca yeni ortama geçiş sırasında yardımcı olacak ve destek olacak bilgiler sağlanacak

    2. Aşama: 13 gün sürecek eğitim boyunca Güvenlik ve Acil Durum Prosedürü Eğitimi, uçak ve yolcuların her zaman güvende olmalarını sağlamak için bilgi ve becerileri sağlayacak eğitimler alacak. Eğitim, Uçak ekipmanı, yangınla mücadele, uçuş sırasında acil durumları ve tahliyeyi kapsayacak.

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    3. Aşama: 5 gün sürecek eğitim boyunca adaylar Grup Medikal eğitimi, gemideki herhangi bir tıbbi olayı güvenle yönetebilmesi eğitimler alacak. Kanama, yanıklar, acil doğum ve çeşitli tıbbi durumlar gibi konularla ilgili eğitim verilecek.

    4. Aşama: 2 gün sürecek eğitimlerde Güvenlik Eğitimi, asılsız davranış, kaçırma ve sabotaj gibi yasa dışı müdahaleleri önlemek ve yönetmek ve ayrıca kişisel güvenlik kaygılarını ele almak için kılavuzlar, beceriler ve teknikler sağlayacak bilgiler verilecek. 

    5. Aşama: 1 gün süresince İmaj eğitimi verilecek. Adaylar, üniforma standartları, cilt bakımı, makyaj, saç bakımı, tırnak bakımı ve sağlıklı bir yaşam tarzını kapsayacak eğitimler alacak. 

    6. Aşama: 1 gün süresince adayın uçmaya hazır olup olmadığı test edilecek

    7. Aşama: 14 gün süresince aday hizmet eğitimi alacak.14 gün Hizmet Eğitimi, 4 aya kadar bilgi ve becerileri kazandırmak adına iş öğrenme ve geliştirme eğitimi ve 3 gün Hizmet Değerlendirmesi olacak.

    Etiketler:
    , Antalya, Türkiye, Hostes, uçak, Emirates
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