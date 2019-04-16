Kayıt
17:37 16 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Uzmanlar DNA'ları inceledi: Stonehenge'i inşa edenler Anadolu'dan gitti

    © AP Photo / Tim Ireland
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 91

    Yapılan bir DNA araştırması, dünyaca ünlü tarihi anıtlardan biri olarak gösterilen İngiltere’deki Stonehenge’i inşa edenlerin Anadolu’dan göç ettiklerini ortaya koydu.

    Stonehenge
    © Flickr/ Alex Ranaldi
    Domuz kemikleri, bilim insanlarının Stonehenge’in yapılış amacını bulmalarına yardımcı oldu
    Başkent Londra’da yapılan araştırmada uzmanlar, İngiltere'de M.Ö 800-5500 arasında tarihlenen neolitik çağda yaşayanların kalıntılarından alınan DNA örnekleriyle, aynı dönemde Avrupa'da yaşayanların DNA örneklerini karşılaştırdı.

    Karşılaştırma sonucu, neolitik dönemde Britanya’da yerleşik olanların, Anadolu'dan yola çıktığı ve İber Yarımadası üzerinden adaya yerleştikleri ortaya çıktı.

    BBC’nin aktardığına göre İngiltere'ye göçün, Anadolu'dan M.Ö 6000'de başlayan büyük nüfus hareketinin bir parçası olduğu ve bu halkın M.Ö 4000 yılında Britanya'ya ulaştığı belirlendi.

    TARIMI GETİRDİLER, DEV ANITLAR İNŞA ETTİLER

    Bulgulara göre, ilk tarım toplumundan bir grup, Tuna Nehrini takip edip, Orta Avrupa'ya giderken, bir başka grup Akdeniz boyunca daha batıya geçti.

    Stonehenge
    © Flickr/ Alex Ranaldi
    5000 yıllık Stonehenge’in altına tünel yapılabilir
    DNA kanıtları, Neolotik Britanyalıların kökeninin büyük ölçüde Akdeniz rotasını takip eden gruba dayandığını gösterdi.

    Göçten önce, Avrupa'da avcı toplayıcı küçük gruplar yaşarken, bu halkların bölgeye tarımı getirdiği kaydedildi.

    Ancak bu halkın tarımın yanı sıra, megalit olarak bilinen dev kayalarla inşa edilen anıtları da getirdiği de belirtiliyor. Uzmanlar Stonehenge’i de bunun bir parçası olarak niteliyor.

    Eski İngilizcede 'asılı taşlar' anlamına gelen Stonehenge'in Neolitik taş devri ile Bronz çağı döneminden kalma olduğu düşünülüyor. Stonhenge bugün 17'si ayakta olan 30 taştan oluşuyor. Bu taşların dönemin şartlarına göre nasıl taşındığı ise hâlâ bilinmiyor.

    İKİ GRUP ÇOK KARIŞMADI

    Amazon'da bulunan antik yapılar
    © Fotoğraf : Youtube
    Amazon'da Stonehenge 'kopyası' antik yapılar bulundu
    Öte yandan DNA analizleri bölgede yerleşik olan ‘esmer ve mavi gözlü’ avcı-toplayıcı halkla yeni gelen ‘daha açık ten renkli, kahverengi gözlü, siyah ya da koyu kahverengi saçlı’göçmenlerin pek karışmadığını da gösterdi. İskoçya'nın batısında yaşayan bir grup dışında, avcı-toplayıcı halkın yerini Neolotik çiftçilerin aldığı ifade ediliyor.

    Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nden Dr. Tom Bot, "Neolotik çiftçilerin gelmesinin ardından, yerel Britanyalı avcı-toplayıcıların izine pek rastlayamıyoruz. Bu durum, hiç karışmadıkları anlamına gelmiyor. Sadece nüfuslarının genetik bir miras bırakmak için çok küçük olduğunu gösteriyor" dedi.

    Araştırmacılar, Britanya'daki ilk tarım toplumları üzerinde yaptıkları DNA araştırmasında, bu halkın DNA yapısının en çok İber Yarımadası'nda (günümüzde İspanya ve Portekiz) yaşayanlara benzediğini buldu.

    Etiketler:
    İber Yarımadası, Anadolu, DNA, tarım, göç, neolitik, Stonehenge, Londra, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en korkutucu turizm noktaları
    Ziyaret etmesi cesaret isteyen turizm noktaları
    Karikatür
    'Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet