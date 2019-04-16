Uzmanlar DNA'ları inceledi: Stonehenge'i inşa edenler Anadolu'dan gitti

Yapılan bir DNA araştırması, dünyaca ünlü tarihi anıtlardan biri olarak gösterilen İngiltere’deki Stonehenge’i inşa edenlerin Anadolu’dan göç ettiklerini ortaya koydu.

Başkent Londra’da yapılan araştırmada uzmanlar, İngiltere'de M.Ö 800-5500 arasında tarihlenen neolitik çağda yaşayanların kalıntılarından alınan DNA örnekleriyle, aynı dönemde Avrupa'da yaşayanların DNA örneklerini karşılaştırdı.

Karşılaştırma sonucu, neolitik dönemde Britanya’da yerleşik olanların, Anadolu'dan yola çıktığı ve İber Yarımadası üzerinden adaya yerleştikleri ortaya çıktı.

BBC’nin aktardığına göre İngiltere'ye göçün, Anadolu'dan M.Ö 6000'de başlayan büyük nüfus hareketinin bir parçası olduğu ve bu halkın M.Ö 4000 yılında Britanya'ya ulaştığı belirlendi.

TARIMI GETİRDİLER, DEV ANITLAR İNŞA ETTİLER

Bulgulara göre, ilk tarım toplumundan bir grup, Tuna Nehrini takip edip, Orta Avrupa'ya giderken, bir başka grup Akdeniz boyunca daha batıya geçti.

DNA kanıtları, Neolotik Britanyalıların kökeninin büyük ölçüde Akdeniz rotasını takip eden gruba dayandığını gösterdi.

Göçten önce, Avrupa'da avcı toplayıcı küçük gruplar yaşarken, bu halkların bölgeye tarımı getirdiği kaydedildi.

Ancak bu halkın tarımın yanı sıra, megalit olarak bilinen dev kayalarla inşa edilen anıtları da getirdiği de belirtiliyor. Uzmanlar Stonehenge’i de bunun bir parçası olarak niteliyor.

Eski İngilizcede 'asılı taşlar' anlamına gelen Stonehenge'in Neolitik taş devri ile Bronz çağı döneminden kalma olduğu düşünülüyor. Stonhenge bugün 17'si ayakta olan 30 taştan oluşuyor. Bu taşların dönemin şartlarına göre nasıl taşındığı ise hâlâ bilinmiyor.

İKİ GRUP ÇOK KARIŞMADI

Öte yandan DNA analizleri bölgede yerleşik olan ‘esmer ve mavi gözlü’ avcı-toplayıcı halkla yeni gelen ‘daha açık ten renkli, kahverengi gözlü, siyah ya da koyu kahverengi saçlı’göçmenlerin pek karışmadığını da gösterdi. İskoçya'nın batısında yaşayan bir grup dışında, avcı-toplayıcı halkın yerini Neolotik çiftçilerin aldığı ifade ediliyor.

Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nden Dr. Tom Bot, "Neolotik çiftçilerin gelmesinin ardından, yerel Britanyalı avcı-toplayıcıların izine pek rastlayamıyoruz. Bu durum, hiç karışmadıkları anlamına gelmiyor. Sadece nüfuslarının genetik bir miras bırakmak için çok küçük olduğunu gösteriyor" dedi.

Araştırmacılar, Britanya'daki ilk tarım toplumları üzerinde yaptıkları DNA araştırmasında, bu halkın DNA yapısının en çok İber Yarımadası'nda (günümüzde İspanya ve Portekiz) yaşayanlara benzediğini buldu.