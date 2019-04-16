Amazon, İstanbul'da aynı gün teslimat hizmetini başlatıyor

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen tüm ürünler için geçerli hizmetle pazartesiden cumartesiye sabah saat 10.30'a kadar verilen siparişler aynı gün 17.00-21.00 saatleri arasında teslim ediliyor.
Birçok farklı ürün grubunda geçerli aynı gün teslimat hizmetinde minimum sepet tutarı aranmıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan, en büyük önceliklerinden birinin müşteri deneyimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Müşterilerimiz için teslimat hızının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün, yüz binlerce ürünü İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetiyle müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Amazon.com.tr'deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."
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