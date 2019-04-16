Amazon, İstanbul'da aynı gün teslimat hizmetini başlatıyor

Geçen eylül ayında Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Amazon, bu kez aynı gün teslimat hizmetini duyurdu. Hizmet şu an için sadece İstanbul'da geçerli olacak.

© AP Photo / Mark Lennihan Dünyanın en değerli şirketi Amazon, 'koca kulak' çıktı

İnternet üzerinden alışverişin öncülerinden olan Amazon, geçen yılın sonlarında Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı. 2019 yılında dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında birinci sıraya oturan Amazon'dan yapılan resmi duyurulara göre, İstanbul içi siparişlerde, kargolar müşterilere aynı gün teslim edilecek.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen tüm ürünler için geçerli hizmetle pazartesiden cumartesiye sabah saat 10.30'a kadar verilen siparişler aynı gün 17.00-21.00 saatleri arasında teslim ediliyor.

Birçok farklı ürün grubunda geçerli aynı gün teslimat hizmetinde minimum sepet tutarı aranmıyor.

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Müşterler, yalnızca Amazon.com.tr'nin satıcı olduğu ürünlerde geçerli olan aynı gün teslimat hizmetinden 12.90 TL karşılığında faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan, en büyük önceliklerinden birinin müşteri deneyimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için teslimat hızının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün, yüz binlerce ürünü İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetiyle müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Amazon.com.tr'deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."