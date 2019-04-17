Game of Thrones: Finali tahmin edene Hırvatistan'da bedava tatil

Hayranları heyecanlandıran yarışma ‘Unforgettable Croatia’ (Unutulmaz Hırvatistan) adlı lüks tur operatörü tarafından düzenlendi.
DİZİ MEKÂNLARINI GEZECEK
Kazananları Hırvatistan’da bu mekânları da ziyaret edeceği yedi günlük lüks bir tur bekliyor. Bu özel tura ek olarak kazanan talihli, Split ve Dubrovnik kentleriyle Hvar ve Vis adalarını da ziyaret edecek. Şanslı hayran tatil boyunca beş yıldızlı otellerde konaklayacak. Ancak uluslararası uçuşları kendisi karşılayacak.
BAŞVURU 5 MAYIS'TA SONA ERİYOR
14 Nisan’da başlayan yarışma 5 Mayıs 23.59 itibariyle sona erecek. Game of Thrones hayranlarının bu süre zarfında dizinin nasıl biteceğine dair tahminlerini tur operatörünün sayfasında maksimum 1000 karakterle anlatmaları isteniyor.
Doğru cevabı verenler arasından seçilecek şanslı hayran Ekim 2019’da Hırvatistan’da ağırlanacak.
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