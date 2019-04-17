Game of Thrones: Finali tahmin edene Hırvatistan'da bedava tatil

Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones’un final sezonu geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluşurken, dizinin sonuna dair heyecan yeni bir boyut kazandı. Bir tur operatörü, Demir Taht'a kimin oturacağını bilen hayrana Hırvatistan'da lüks bir tatil hediye edecek.

Fenomen haline gelen dizinin sekizinci ve son sezonu dünyada yankı yaratmaya devam ediyor. Dizi bu kez de bir yarışmayla gündeme geldi. İpuçlarını çözdüğünü ve Demir Taht’a kimin oturacağını bulduğunu iddia edenleri Hırvatistan’da Game of Thrones temalı bedava lüks bir tatil bekliyor.

Hayranları heyecanlandıran yarışma ‘Unforgettable Croatia’ (Unutulmaz Hırvatistan) adlı lüks tur operatörü tarafından düzenlendi.

DİZİ MEKÂNLARINI GEZECEK

Hırvatistan, dizinin King’s Landing, Qarth, Braavos ve Westeros Riverlands gibi önemli mekânlarına evsahipliği yapıyor.

Kazananları Hırvatistan’da bu mekânları da ziyaret edeceği yedi günlük lüks bir tur bekliyor. Bu özel tura ek olarak kazanan talihli, Split ve Dubrovnik kentleriyle Hvar ve Vis adalarını da ziyaret edecek. Şanslı hayran tatil boyunca beş yıldızlı otellerde konaklayacak. Ancak uluslararası uçuşları kendisi karşılayacak.

BAŞVURU 5 MAYIS'TA SONA ERİYOR

14 Nisan’da başlayan yarışma 5 Mayıs 23.59 itibariyle sona erecek. Game of Thrones hayranlarının bu süre zarfında dizinin nasıl biteceğine dair tahminlerini tur operatörünün sayfasında maksimum 1000 karakterle anlatmaları isteniyor.

Doğru cevabı verenler arasından seçilecek şanslı hayran Ekim 2019’da Hırvatistan’da ağırlanacak.