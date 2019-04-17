'Dünyanın en etkili 100 kişisinden' biri seçilen Salah'dan Ortadoğu'ya çağrı: Kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz şart

TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesine giren Mısırlı golcü, "Bence kültürümüzde kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu tercihe bağlı bir şey değil" dedi.

ABD'nin TIME dergisinin 'En etkili 100 kişi' listesinde Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah da yer aldı.

The story behind the 2019 #TIME100 covers https://t.co/Bh2gygb309 — TIME (@TIME) 17 Nisan 2019

Muhammed Salah, kendi ülkesindeki ve İslam alemindeki erkeklere 'kadınlara daha saygılı davranmaları' çağrısı yaptı.

TIME dergisinin mülakat yaptığı Mısırlı futbol yıldızı, ilk kez kadın-erkek eşitliği konusunda konuştu.

.@iamjohnoliver: "@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world" #TIME100 https://t.co/qHTDgMBRsv pic.twitter.com/BEl6JM4Cxh — TIME (@TIME) 17 Nisan 2019

"Bence kültürümüzde kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu tercihe bağlı bir şey değil" diyen Salah, kendi kültüründe ve Ortadoğu'da kadınlarla nasıl davranıldığını görmenin, cinsiyetlerarası ilişkiler hakkındaki düşüncelerini değiştirdiğini belirtti.

"Eskisine göre çok daha fazla destekliyorum kadınları" vurgusu yapan Mısırlı golcü, "Çünkü an itibarıyla kadınların kendilerine verilenden çok daha fazlasını hak ettiklerini hissediyorum" diye ekledi.

Liverpool formasıyla geçen sezon İngiliz Premier Lig'de gol kralı olmasına koşut Mısır'ı da 28 yıl aradan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası'na taşıyarak ülkesinin ikonu haline gelen Salah, Ortadoğu'daki futbolseverlerin kendisini 'oğulları gibi' bağırlarına bastığını belirtti.