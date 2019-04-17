Facebook, kullanıcı verilerine erişimi koz olarak kullanmış: Ortaklara var, rakiplere yok

Kullanıcı verilerini korumak bir yana sattığına dair hakkında çok sayıda suçlamada bulunan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in bu kez verileri rakipleriyle mücadele etmek ve müttefiklerine yardım etmek için istismar ettiğine dair belgeler sızdı.

Şirketin 2011-15 yılları arasındaki 4 bin sayfalık belgesini ele geçiren NBC News kanalı, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile Facebook COO'su Sheryl Sandberg'in kullanıcıların verilerini pazarlık kozu olarak kullanarak hem rakiplerini kontrol etme hem de Facebook'un gücünü konsolide etmeye yönelik planları bizzat yönlendirdiğini duyurdu.

Bu dolapları çevirirken kamuoyuna verileri koruduğuna dair açıklamalar yapan Zuckerberg'in uzun yıllardır en üst düzey yöneticileriyle kullanıcı verilerine erişimi satmaya dair planları ele alıp desteklediği belirtildi.

Sızdırılan belgeler arasında e-postalar, web sohbetleri, sunumlar, elektronik çizimler, toplantı özetleri var. Bunlar, Zuckerberg, yönetim kurulu ve yönetici ekibinin Facebook'taki kullanıcı verisi hazinesine dalmanın ve yağmalamanın yollarını nasıl bulduklarını ortaya koyuyor. Bu kullanıcı verilerine arkadaşlar, ilişkiler ve fotoğraflar da dahil.

Buna göre Facebook bazı durumlarda ortaklık yaptığı şirketlere kullanıcı verilerine erişim sağlayarak iltimas geçiyor, bazı durumlarda ise rakip şirket ya da uygulamalara kullanıcı verilerine erişimi kapatarak set çekiyor.

Örneğin Facebook'un reklamlarına para harcadığı ve Fire akıllı telefonunun piyasaya sürülmesinde ortaklık yaptığı için Amazon'a sosyal medya devinin kullanıcı verilerine çok geniş çaplı erişim verildi.

Diğer yandan çok popülerleşen ve rakip olarak değerlendirilen bir mesajlaşma uygulamasına, kullanıcı verilerine erişimin kesilmesi tartışıldı.

Tüm bunlar olurken, Facebook hamlelerini kullanıcı mahremiyetini koruma yolları şeklinde kamuoyuna pazarlama stratejisi de şekillendiriyordu.

Zuckerberg 2014 yılında New York Times'a "Kullanıcılar arasında mahrem iletişim giderek daha fazla önem kazanıyor. İnsanları daha rahat hissettirecek ne yaparsak o kadar iyi" diyordu.

Ama bu arada perde arkasında, Facebook, doğrudan ödeme, reklama para harcama ve veri paylaşımı uygulamalarıyla ödeyecekleri şekilde üçüncü tarafların kullanıcı verilerine erişiminin yollarını hazırlıyordu.

NBC News, birlikte çalışan işletmeler için müşterileriyle ilgili enformasyon paylaşımının alışılmadık olmadığını, ama Facebook'un başka pek çok şirketin sahip olmadığı hassas verilere erişiminin bulunduğunu belirtti.

Tartışmalardan sonra Facebbok'ta varılan nihai karar, verileri doğrudan satmak yerine, Zuckerberg'in kişisel dostu kabul edilem ya da Facebook için para harcayıp kendi değerli verilerini paylaşan uygulama geliştiricilerine azar azar dağıtmak oldu.

Sızdırılan binlerce belge ilkin anonim şekilde Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun kurucularından olan İngiliz araştırmacı gazeteci Duncan Campbell ile paylaşıldı, o da bunları NBC News, Computer Weekly ve Süddeutsche Zeitung'a aktardı. Belgeler, Facebook ile adı pek duyulmamış yeni bir şirket olan Six4Three arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülen davadan. Six4Three, Facebook'un bazı kullanıcı verilerine erişiminin kesilmesi üzerine 2015 yılında sosyal medya devini dava etmişti.

Facebook'un kullanıcı verileri üzerinden bazı şirketlere ayrıcalıklı muamele yaptığı suçlamalarını reddetiğini aktaran NBC News, diğer yandan ele geçirdiği belgelerin özgünlüğünün sosyal medya devi tarafından sorgulamadığını aktardı. Haberde, Facebook'un çok sayıdaki soruşturmaya rağmen yasaları çiğnemekle suçlanmadığı vurgulandı.