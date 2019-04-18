PepsiCo, Rus StartRocket şirketi ile uzay reklamları için keşif testi yaptı

Gazlı içecek firması PepsiCo’nun, Rus StartRocket uzay şirketi ile alçak yörünge uyduları yardımıyla logolarını gece gökyüzüne yansıtmaya yönelik bir ‘keşif testi’ için işbirliğine giriştiği belirtildi.

© Fotoğraf : DHA Pepsi etiketiyle kaplı biraları Suudi Arabistan'a sokmak istediler

PepsiCo’nun StartRocket şirketi ile, Adrenaline Rush enerji içeceğinin yörünge reklamları için keşif testi için anlaştığı kaydedildi.

StartRocket’ten Futurism internet sitesine yapılan açıklamada, “Adrenaline Rush (PepsiCo iştiraki) test fırlatışı partnerimiz oldu. Adrenaline GameChangers logosu, şirketin yörünge ekranında göstereceği ilk reklam olacak” ifadeleri kullanıldı.

StartRocket şirketi yetkilisi Vlad Sitnikov’un sosyal medya hesabında da 7 Nisan’da Yaroslav bölgesinde gerçekleştirilen testin görüntüleri paylaşıldı.

View this post on Instagram UP #theorbitaldisplay A post shared by Vlad Sitnikov (@vladsitnikov) on Apr 6, 2019 at 9:33pm PDT

Şirkete göre, reklamlar alçak yörüngede mikro uydular kullanılarak havaya yansıtılacak.

Diğer yandan, uzay reklamları fikri kimilerini heyecanlandırsa da kirlilik yaratacağı sebebiyle kimilerini de endişelendiriyor. Ancak PepsiCo’dan Gizmodo’ya yapılan, bunun sadece bir seferlik bir durum olduğu açıklaması endişeleri bir nebze dindirdi. Şirket yetkilisi açıklamasında “Gelecekte başka bir test yapmak veya bu teknolojiyi yeniden kullanmak gibi bir planımız yok” dedi.

StartRocket, yörüngeye parlak ve devasa reklam panoları göndererek, uzaydan reklamla 7 milyar kadar kişiye ulaşmayı planladığını ocak ayında duyurmuştu.

Planlara göre, ‘yörünge ekranları' ilk olarak 2020'de uzaya gönderilecek, 2021 yılında da bu panolardan reklam yayınlanmaya başlayacak.