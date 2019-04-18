ABD’li annenin fotoğrafta gözünün parlamasından şüphelendiği kızı kanser çıktı

ABD’nin Oregon eyaletinde bir annenin, fotoğrafını çektiği kızı Gracie Corrigan’ın sağ gözünde fark ettiği tuhaf parlaklıktan şüphelenmesi, minik kızın kanserinin tespit edilmesini sağladı.

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki anne Elly Smith, 2016’da iki yaşındaki kızı Gracie Corrigan’ın fotoğrafını çektiğinde, sağ gözünde ışığın tuhaf bir yansıma olduğunu fark etti.

Annenin doktora götürdüğü minik kızın gözünde 10 tümör tespit edildi. Doktorlar, çocuğa retinoblastoma isimli ciddi ve nadir görülen bir kanser teşhisi koydu.

When a photograph showed a strange glow in her daughter's eye, this vigilant mom knew something was wrong. #Retinoblastoma #EyeCancer https://t.co/L2j0VhcOK2 — SurvivorNet (@SurvivorNetTeam) April 16, 2019

Annenin dikkati sayesinde, 16 gün sonra ameliyat edilen minik kızın gözündeki tümörler, 3 ay sonra da gözü alındı. Gracie, şimdi protez gözle yaşıyor. Hayatını bir kısıtlama olmadan sürdüren minik kız düzenli olarak doktor kontrolünden geçiyor.