Yılın otomobili belli oldu

World Car Awards’tan yapılan açıklamaya göre Jaguar I-Pace, Yılın Otomobili, Yılın Tasarımı ve Çevre Dostu Otomobil olmak üzere 3 kategoride birden ödül sahibi oldu.

En iyi şehir otomobilin Suzukii Jimny olduğu bildirilirken Audi A7, yılın lüks arabası, McLaren 72OS ise yılın en iyi performans otomobili ilan edildi.

World Car Awards, en az 20 ülkeden profesyonel gazetecinin yaptığı değerlendirmeyle yılın en iyi otomobillere verilen ödül. Ödül alabilmek için arabanın en az 2 kıtada ve en az 5 ülkede satılıyor olması gerekiyor.