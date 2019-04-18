Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu arıza verdi: 1-2 günlük kullanımın ardından bozuluyor

Güney Koreli Samsung'un ön siparişlere açtığı katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'un ekran arızası yaşadığı öğrenildi. Telefonu test edenler, bir iki günlük kullanımın ardından ekranın bozulduğu yönünde şikayetlerde bulundu.

Güney Koreli Samsung’un yurtdışında ön sipariş almaya başladığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold ile ilgili sorunlar gelmeye başladı.

Cihazın katlanabilir ekranıyla ilgili yaşanan ilk sorunlar, teknoloji yayını The Verge’ün yanısıra CNBC ve Bloomberg gibi kuruluşların editörlerinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları görsellerle ortaya çıktı.

My Samsung Galaxy Fold screen broke after just a day https://t.co/68YwG1034i pic.twitter.com/a9y0QGbP3a — The Verge (@verge) 18 Nisan 2019

​Bloomberg’ün uygulama ve cihaz editörü Mark Gurman, “İncelemesini yaptığım Galaxy Fold’un ekranı ilk iki gün içinde bozuldu ve tamamen kullanılamaz duruma geldi” derken, CNBC’nin editörü Steve Kovach ise bir günlük kullanımının ardından cihazın ekranının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 Nisan 2019

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CNBC'den Told Haseltn da, Twitter hesabından paylaştığı videoda Samsung'un ekran hatasının görüntülerini paylaştı.

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa — Todd Haselton (@robotodd) April 17, 2019

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