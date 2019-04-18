ABD'de bir Uber sürücüsü, kadın yolcusunu kürtaj randevusuna götürmeyi reddetti

© REUTERS / Albert Gea Barselona'da greve giden taksicilerden olaylı eylem: Uber araçlarına zarar veren 3 kişiye gözaltı

Sosyal haber sitesi Reddit’te bir yazı paylaşan 20 yaşındaki New Yorklu öğrenci, hamile olduğunu öğrenince en yakın kürtaj kliniğinden randevu aldığını anlattı. Kararını çevresine açtığını ve destek gördüğünü de ekleyen kadın, arabası olmadığı ve Uber’e de çok güvendiği için bir araç çağırdığını söyledi.

'HAYATIN BOYUNCA PİŞMAN OLACAKSIN'

Ancak ‘Planned Parenthood’ adlı klinik için yola çıkmalarından beş dakika sonra şoför neden kliniğe gittiklerini sordu. Kadının cevap vermemesi üzerine sorusu tekrarlayan ve hatta prosedürün nasıl olduğunu anlatan şoför, “Beni ilgilendirmediğini biliyorum ancak sana söylemedikleri bir şey var. Bu karar nedeniyle tüm hayatın boyunca pişman olacaksın” diye de ekledi. Şoför, beş aylık hamile olan eşinden de bahsetti.

© REUTERS / Kim Hong-Ji Güney Kore'de bir taksici daha kendini yaktı

Ancak daha sonra durumu bir adım öteye götüren şoför, aracı yarı yolda bir benzin istasyonunda durdurdu ve “Özür dilerim, sizi daha fazla götüremem. Burada başka bir Uber de bulamayabilirsiniz, isterseniz sizi geri götürebilirim” dedi.

BİR SAAT GEÇ GİTTİ

Bu teklifi kabul etmeyen kadın araçtan indiğini ve şok içinde ve ağlayarak bölgede bir taksi bulmaya çalıştığını anlattı. Bu esnada Uber şoförünün ‘fikrini değiştirebilir’ düşüncesiyle 15 dakika daha beklediğini belirten kadın, 25 dakikanın sonunda bir araç bulabildiğini ve randevusuna bir saat geç de olsa gidebildiğini söyledi.

Polise şikâyette bulunan kadın, durumu Uber’e de bildirdi. Uber, sürücünün firmayla ilişkisine son verdiklerini belirtti.

Kadının hikâyesinin yayılması sosyal medyada büyük yankı buldu. Kadın pek çok destek mesajı alırken, bazı kullanıcılar ‘bunu hak ettiğini’ söylemek gibi çirkin çıkışlarda da bulundu. Bazı kullanıcılar da konuyu mahkemeye taşıması gerektiğini söyledi.