Buz parçası üzerinde 700 km sürüklenen kutup ayısı Rusya’da bir köyde beslendi

Doğal ortamından bir buz parçası üzerinde 700 kilometre sürüklendiği düşünülen bir kutup ayısı kendini Rusya’nın Kamçatka yarımadasındaki Tiliçiki köyünde buldu. Yiyecek arayan ayıyı köylüler balıkla besledi.

© AP Photo / Paramount Classics Rusya'da çifte mutluluk: Hayvanat bahçesindeki bir kutup ayısı ikiz doğurdu

Siberian Times'ın aktardığına göre, Olyutoskiy bölgesinde bulunan Kamçatka'daki Tiliçiki köyünde yiyecek ararken doğal ortamından kilometrelerce uzağa sürüklenen bir kutup ayısı görüldü.

'Umka' ismi verilen Ayının 700 kilometre uzaklıktaki Çukotka'dan, bir buz parçasının üzerinde sürüklenerek geldiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bölge Başkan Yardımcısı Svetlana Gubareva "Köylüler onu balıkla beslemişler. Çok bitap ve zayıf görünüyor. İnsanlar için tehlike yaratmadı. Polis merkezine yakın bir yerde, koyda buz üstünde yatıyor. Polisler ona göz kulak oluyor" dedi.

Bölge Ormanları ve Doğal Yaşamı Koruma Ajansı Avcılık Denetim İdaresi Başkanı Vladimir Gordienko da, kışın bu tür olayların yaşanabileceğini, ayıların geldikten sonra Çukotka'ya geri dönemediğini, Kamçatka'da kalmaya devam etmesi durumunda da ölebileceğini ifade etti.

Frantic bid to save Umka the lost polar bear who travelled at least 700 kilometres in the wrong direction on ice floe. Exhausted and confused he seeks out help from the local police in Tilichiki, north of Kamchatka

Pics: Leonid Shelapugin and Alina Ukolovahttps://t.co/raPfRfbCjN pic.twitter.com/TwM078nR0c — The Siberian Times (@siberian_times) April 18, 2019

​Umka'nın özel bir kafes ve helikopterle evine götürülmesi planlanıyor.

AP'ye konuşan çevre koruma örgütü Greenpeace'ten Vladimir Çuprov da, iklim değişikliği yüzünden Arktika'nın ısındığını, avlanmanın artık daha zor hale geldiğini ve ayıların da hayatta kalmak için başka yollar aradığını söyledi.