Buz parçası üzerinde 700 km sürüklenen kutup ayısı Rusya’da bir köyde beslendi

'Umka' ismi verilen Ayının 700 kilometre uzaklıktaki Çukotka'dan, bir buz parçasının üzerinde sürüklenerek geldiğinin tahmin edildiği belirtildi.
Bölge Başkan Yardımcısı Svetlana Gubareva "Köylüler onu balıkla beslemişler. Çok bitap ve zayıf görünüyor. İnsanlar için tehlike yaratmadı. Polis merkezine yakın bir yerde, koyda buz üstünde yatıyor. Polisler ona göz kulak oluyor" dedi.
Bölge Ormanları ve Doğal Yaşamı Koruma Ajansı Avcılık Denetim İdaresi Başkanı Vladimir Gordienko da, kışın bu tür olayların yaşanabileceğini, ayıların geldikten sonra Çukotka'ya geri dönemediğini, Kamçatka'da kalmaya devam etmesi durumunda da ölebileceğini ifade etti.
Frantic bid to save Umka the lost polar bear who travelled at least 700 kilometres in the wrong direction on ice floe. Exhausted and confused he seeks out help from the local police in Tilichiki, north of Kamchatka— The Siberian Times (@siberian_times) April 18, 2019
Pics: Leonid Shelapugin and Alina Ukolovahttps://t.co/raPfRfbCjN pic.twitter.com/TwM078nR0c
Umka'nın özel bir kafes ve helikopterle evine götürülmesi planlanıyor.
AP'ye konuşan çevre koruma örgütü Greenpeace'ten Vladimir Çuprov da, iklim değişikliği yüzünden Arktika'nın ısındığını, avlanmanın artık daha zor hale geldiğini ve ayıların da hayatta kalmak için başka yollar aradığını söyledi.
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