Hitler’in hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı

ABD Ulusal Arşiv Dairesi uzmanı Richard Schneider, Nazi lideri Adolf Hitler’in daha önce hiç görülmemiş 1270 fotoğrafını dijital hale getirdi.

ABD Ulusal Arşiv Dairesi uzmanı Richard Schneider, Hitler’in özel fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann’ın çektiği fotoğrafların 41 bin cam negatiflerinden dijital görüntüler elde etti.

Rare Hitler photos by Nazi photographer Heinrich Hoffmann unveiled at National Archives - The Washington Post https://t.co/mT337QtKgt — michael e. ruane (@michaelruane) 17 Nisan 2019

​Negatifler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Hitler’in daha önce hiç görülmemiş 1270 fotoğrafı ortaya çıktı. Aralarında Hitler’in yanında köpeği ile birlikte olduğu 1923 tarihli bir fotoğraf yer aldı. Nazi liderinin 34 yaşında olduğu bu fotoğraf, yayınlananlar arasındaki en eskilerden biri olabilir.

Gün yüzüne çıkan fotoğraflar arasında Hitler’in propaganda bakanı Joseph Goebbels ve diğer parti üyelerinin bulunduğu fotoğraf da bulunuyor.

Negatiflerin ABD Ulusal Arşivi’ne ise 1962’de geçtiği belirtiliyor. İleriki günlerde fotoğrafların tamamının internet ortamında açık hale getirilmesi planlanıyor.