'Rusların sadece yüzde 5’i Stalin döneminde yaşamak istiyor'

Rusya kamuoyu araştırma merkezi VTSİOM’un düzenlediği bir anket, Rusların sadece yüzde 5’inin Josef Stalin’in Sovyetler Birliği'ne liderlik ettiği dönemde yaşamak istediklerini ortaya koydu. Stalin’e olumlu yaklaşan Rusların oranı ise yüzde 58 gibi rekor seviyeye ulaştı.

Rusya kamuoyu araştırma merkezi VTSİOM’un düzenlediği ankete göre Rusların sadece yüzde 5’lik bir kısmı Josef Stalin’in Sovyetler Birliği'ne liderlik ettiği dönemde yaşamak istiyor.

Ankete katılanların yüzde 40’ı şu anki modern Rusya vatandaşı olarak yaşamak istediklerini belirtirken, yüzde 37’si ise Sovyet lider Leonid Brejnev’in dönemine dönmek istediklerini ifade etti. Boris Yeltsin dönemine ilgi gösteren vatandaşların oranı ise yüzde 3’le sınırlı kaldı.

Anket sonuçları, Stalin’e olumlu yaklaşan Rusya vatandaşlarının sayısının şimdiye kadar görülmeyen yüzde 58 seviyesine ulaştığını gösterdi, bu kişilerin yüzde 48’ininse Sovyet lidere saygı duyduğu anlaşıldı.

Ankete katılan Rusların yüzde 16’sı Stalin’e olumsuz yaklaştıklarını ifade etti.

Araştırmanın sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 64’ü, Stalin’in bir bütün olarak Rus toplumunun ve ayrıca çoğunluğun çıkarlarını savunduğunu düşünüyor.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Rusya’da Stalin’e sempati tavan yaptı

Neredeyse aynı oranda anket katılımcısının ise (yüzde 65) Rusya lideri Vladimir Putin’in de yaptıklarıyla Rus toplumunun ya da çoğunluğun çıkarlarını koruduğunu savunduğu ortaya çıktı.

Anket, Stalin’e verimli bir yönetici gözüyle bakanların sayısında artış olduğunu da gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 65’i, Stalin’in liderlik ettiği dönemde ülkenin doğru yönde ilerlediğini savunurken, yüzde 21’lik bir kısımsa aksi görüş bildirdi.

VTSİOM-Sputnik işbirliği ile bugün Rusya genelinde düzenlenen ankete 18 yaş üzeri 1600 kişinin katıldığı, yanılma oranının yüzde 2.5’ten fazla olmadığı belirtildi.