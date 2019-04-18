Rusya’da bir adam, farkında olmadan 1.5 milyon ruble yaktı

Rusya’nın Bryansk şehri sakini farkında olmadan 1.5 milyon rube (yaklaşık 137 bin TL) yaktı.

Rusya Merkez Bankası Bryansk Şubesi uzmanı Lyudmila Gritsuk’un yerel medyaya anlattığına göre, adam bir apartman dairesi almak için yıllardır biriktirdiği parayı bir çaydanlık içinde saklıyordu. Eşi, adama hiçbir söylemeden parayı çaydanlıktan çıkarıp eski bir koltuğa sakladı.

Bir süre sonra adam, içinde para olduğundan bihaber ihtiyaçları olmayan bu eski koltuktan kurtulma kararı alarak onu bahçeye çıkarıp yaktı. Adam, koltukta para olduğunu çok geç öğrendi.

Gritsuk, 1.5 milyondan sadece 117 bin rublenin kurtarıldığını söyledi.

Olayın ne zaman yaşandığını belirtmeyen uzman, bu hikayeyle Rusya’da hasar görmüş para değiştirme kurallarına örnek gösterdi. Gritsuk, Merkez Bankası’nın ancak en az yüzde 55 oranında korunan banknotları telafi ettiğinin altını çizdi.