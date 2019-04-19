Facebook'ta bir güvenlik açığı daha: Milyonlarca Instagram hesabının şifresi saklandı

'DIŞARIYA SIZMADI'
Açıklamada ayrıca, yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının parola bilgilerinin de şifrelenmeden saklandığı belirtildi.
Şirket, hiçbir parolanın ‘dışarıya ifşa edilmediğini’ söylese de uzmanlar kullanıcılara hesap güvenliği için parolalarını yenilemelerini tavsiye ediyor.
GİZLİLİĞİ İHLAL SKANDALIYLA GÜNDEME GELDİ
Facebook bir dizi ‘gizliliği ihlâl' skandalıyla gündeme geldi. Son olarak Londra merkezli ‘Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığı iddia edilmişti.
Facebook ayrıca kullanıcı verilerini şirketlere satmak, bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek, telefonlarına sosyal medya platformunun uygulamasını yükleyen kişilerin cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmakla suçlanmıştı.
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