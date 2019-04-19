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11:35 19 Nisan 2019
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    Facebook'ta bir güvenlik açığı daha: Milyonlarca Instagram hesabının şifresi saklandı

    © AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
    Yaşam
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    Instagram kullanıcılarının parola bilgilerinin şifrelenmeden saklandığı ve 20 binden fazla şirket çalışanı tarafından görüntülenebildiği ortaya çıktı. Güvenlik açığı geçen ay gündeme gelmiş, Facebook ‘sadece on bin kadar hesap etkilendi’ savunması yapmıştı.

    Kamuoyuna kullanıcı verilerini koruduklarına dair açıklamalar yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in uzun yıllardır en üst düzey yöneticileriyle kullanıcı verilerine erişimi pazarlamaya dair planları ele aldığı belirtildi.
    © REUTERS / Stephen Lam
    Facebook, kullanıcı verilerine erişimi koz olarak kullanmış: Ortaklara var, rakiplere yok
    Sosyal medya devi Facebook, sahibi olduğu Instagram uygulamasına ait milyonlarca kullanıcının parola bilgilerinin şifrelenmeden saklandığını duyurdu. Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, şifrelenerek saklanması gereken parola bilgileri, şirket tarafından açık metin olarak depolandı ve 20 binden fazla çalışanın erişimine açıldı.

    'DIŞARIYA SIZMADI'

    Açıklamada ayrıca, yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının parola bilgilerinin de şifrelenmeden saklandığı belirtildi.

    Şirket, hiçbir parolanın ‘dışarıya ifşa edilmediğini’ söylese de uzmanlar kullanıcılara hesap güvenliği için parolalarını yenilemelerini tavsiye ediyor.

    Facebook CEO Mark Zuckerberg listens while testifying before a joint Senate Judiciary and Commerce Committees hearing regarding the company’s use and protection of user data, on Capitol Hill in Washington, U.S., April 10, 2018.
    © REUTERS/ Leah Millis
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    Bu güvenlik açığı geçen ay gündeme gelmişti. Ancak Facebook yönetimi, şirket personeli tarafından parola bilgisine ulaşılabilen hesap sayısının ‘on binlerle sınırlı olduğunu’ açıklamıştı.

    GİZLİLİĞİ İHLAL SKANDALIYLA GÜNDEME GELDİ

    Facebook bir dizi ‘gizliliği ihlâl' skandalıyla gündeme geldi. Son olarak Londra merkezli ‘Cambridge Analytica' adlı veri analiz firmasının 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığı iddia edilmişti.

    Facebook ayrıca kullanıcı verilerini şirketlere satmak, bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek, telefonlarına sosyal medya platformunun uygulamasını yükleyen kişilerin cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmakla suçlanmıştı. 
     

     

    Etiketler:
    hesap, güvenlik, Sosyal medya, Güvenlik açığı, Şifre, Parola, instagram, Facebook
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