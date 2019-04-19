Trump'ın Game of Thrones atıfları kanalı bezdirdi: Bizi siyaset için kullanmayın

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir kez daha Game of Thrones’a atıf yapan paylaşımda bulunması dizinin yayınlandığı kanalın ‘sabrını taşırdı’. Kanal, ‘coşkuyu anlıyoruz ama bizi siyasi amaçlar için kullanmayın’ mesajını verdi.

Dizinin yayınlandığı HBO kanalının sözcüsü yaptığı açıklamada, “Şimdi final sezonu da başladığından Game of Thrones için gösterilen coşkuyu anlasak da, biz yine de fikri haklarımızın siyasi amaçlar için kullanılmasını tercih ediyoruz” dedi.

​İki yıldır devam eden 2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturma raporu nihayet dün yayımlanmış, Trump ve kampanya ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bunu ‘kutlayan’ Trump, Game of Thrones'a atıf yapan bir paylaşımda bulunarak, "Gizli işbirliği de adaleti engelleme de yok. (Benden) Nefret edenler ve radikal sol Demokratlar için OYUN BİTTİ” diye yazmıştı.

BUNU HEP YAPIYOR

Ancak bu Trump’ın ilk göndermesi değil. Daha önce de dizinin ünlü repliği ‘Winter is coming’ (Kış geliyor) ifadesine gönderme yapan Trump, "Sanctions are coming" (Yaptırımlar geliyor) diye yazmıştı. Aynı repliği bir kez de Meksika Duvarı için kullanmış bu kez de ‘Duvar geliyor’ demişti.

HBO kadar dizinin fanları da Trump’a tepki gösteriyor. Fanlar, Trump’ı saygı göstermemekle ve diziyi mahvetmekle suçluyor. Bazı fanlar Trump’ı kibirli ve küstah bir karakter olan Kral Joffrey​ Baratheon ile kıyaslıyor.