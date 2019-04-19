'Batı’da daha iyi bir yaşam' hayali: Göçmen çocukların sağlığı Kanada’da geriliyor

Göçmen ve mültecilerin sağlıklarında kötüleşme küçük çocuklar için de geçerli.
Saskatchewan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Eczacılık ve Beslenme Fakültesi’nden bir ekip, Kanada'daki göçmen çocukların sağlığını inceleyen bir araştırmaya imza attı. Çalışmada, çocukların birçoğunun çeşitli sağlık sorunları ve beslenme yetersizliği yaşamaya başladıkları görüldü.
YÜKSEK KAN BASINCI VE KÖTÜ KOLESTROL
Çalışmaya göre göçmen çocukların genelinde, sınırda ve yüksek kan basıncı sorunu var. Bu çocukların yüzde 52’si sağlıksız kolesterol seviyesine sahipken, Kanadalı çocukların yüzde 35'inde benzer seviyeler görülüyor. Araştırmanın yazarları, stresin yüksek kolesterol için bilinen bir risk faktörü olduğunun altını çiziyor.
Yine göçmen çocukların yüzde 36’sında, büyüme ve gelişme için gerekli olan çinko alımı yetersiz.
YOKSULLUK VE GELECEĞİ OLMAYAN İŞLER
Önemli bir bölümü göreceli yoksulluk içinde, deneyim ve potansiyellerinden faydalanamayan, geleceği olmayan işler yapıyorlar. Ülkeye yüksek nitelikli profesyoneller olarak gelenler de dahil olmak üzere birçoğu, orta sınıf bir yaşam hayali kurarken, dil ve eğitimsel engellerden dolayı ekonomik yığının dibinde mücadele veriyor.
Bu aile ya da bireyler ekonomik nedenlerden ötürü ucuz yani fast food başta olmak üzere hazır gıdalara yöneliyorlar.
Ailelerin büyük kısmı gıda güvenliğine sahip değil.
UYGUN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM GÜÇLÜĞÜ
Araştırmacılar tüm bu güçlüklerin, göçmenlerin yalnızca bedensel değil zihinsel sağlık durumlarında da gerilemeye yol açtığının altını çiziyorlar.
Yapılan araştırmalar, pahalı olan temiz gıdaya erişim olanağının yoksulların sağlık durumlarında iyileşme sağladığını ortaya koyuyor.
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