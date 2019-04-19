'Batı’da daha iyi bir yaşam' hayali: Göçmen çocukların sağlığı Kanada’da geriliyor

Yoksulluktan arınmış, sağlıklı ve mutlu bir gelecek arayışı, Batı ülkelerinde yoksulların hayat şartlarının gün geçtikçe ağırlaşması nedeniyle hayal edildiği şekilde sonuçlanmıyor.

© REUTERS / Tony Gentile 64 göçmeni taşıyan 'Alan Kurdi' gemisi 5 gündür denizde bekletiliyor

Yapılan araştırmalar, göçmenlerin Kanada ve ABD’de yaşayanlardan daha sağlıklı olduklarını ancak bu ülkelerde yaşamaya başlamalarıyla birlikte sağlık durumlarının gerilediğini ortaya koydu. Örneğin yetişkin göçmenler arasında kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı ABD ve Kanada’da yaşayanlardan daha az.

Göçmen ve mültecilerin sağlıklarında kötüleşme küçük çocuklar için de geçerli.

Saskatchewan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Eczacılık ve Beslenme Fakültesi’nden bir ekip, Kanada'daki göçmen çocukların sağlığını inceleyen bir araştırmaya imza attı. Çalışmada, çocukların birçoğunun çeşitli sağlık sorunları ve beslenme yetersizliği yaşamaya başladıkları görüldü.

YÜKSEK KAN BASINCI VE KÖTÜ KOLESTROL

300 göçmen ve mülteci çocuğun sağlık durumlarının Kanada’ya gelmelerinden itibaren takip edildiği araştırmada, ailelerin Batılı beslenme tarzının tehlikelerinden habersiz olmaları, temiz gıdaya erişimin pahalı ve zor olması gibi nedenlerle bu diyeti kolayca benimsedikleri belirlendi.

Çalışmaya göre göçmen çocukların genelinde, sınırda ve yüksek kan basıncı sorunu var. Bu çocukların yüzde 52’si sağlıksız kolesterol seviyesine sahipken, Kanadalı çocukların yüzde 35'inde benzer seviyeler görülüyor. Araştırmanın yazarları, stresin yüksek kolesterol için bilinen bir risk faktörü olduğunun altını çiziyor.

Yine göçmen çocukların yüzde 36’sında, büyüme ve gelişme için gerekli olan çinko alımı yetersiz.

YOKSULLUK VE GELECEĞİ OLMAYAN İŞLER

© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI Libya'ya dönmek istemeyen göçmenlerin kaçırdığı tanker Malta'da

Peki göçmenlerin ve çocuklarının sağlığı nispeten erişilebilir bir sağlık sistemine sahip olan Kanada’da neden geriliyor? Araştırmanın yazarları Ginny Lane ve Hassan Vatanparast’a göre, cevap kişilerin arkalarında bıraktıkları ve Kanada’ya geldiklerinde karşılaştıkları koşullarda yatıyor. Göçmenler, ABD’ye ya da Kanada’ya vardıklarında hayalleriyle uyuşmayan bir dünya ile karşılaşıyorlar.

Önemli bir bölümü göreceli yoksulluk içinde, deneyim ve potansiyellerinden faydalanamayan, geleceği olmayan işler yapıyorlar. Ülkeye yüksek nitelikli profesyoneller olarak gelenler de dahil olmak üzere birçoğu, orta sınıf bir yaşam hayali kurarken, dil ve eğitimsel engellerden dolayı ekonomik yığının dibinde mücadele veriyor.

Bu aile ya da bireyler ekonomik nedenlerden ötürü ucuz yani fast food başta olmak üzere hazır gıdalara yöneliyorlar.

Ailelerin büyük kısmı gıda güvenliğine sahip değil.

UYGUN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM GÜÇLÜĞÜ

Araştırmacılara göre, birçok göçmen aile için, Kanada'da yaşama uyum stresi sağlığın bozulmasına katkıda bulunan etkenlerden biri. Birçoğu, sosyal destek ağlarını göç yoluyla kaybediyor. Kültürel olarak uygun sağlık hizmetlerine erişim de göçle birlikte daha zor hale geliyor.

Araştırmacılar tüm bu güçlüklerin, göçmenlerin yalnızca bedensel değil zihinsel sağlık durumlarında da gerilemeye yol açtığının altını çiziyorlar.

Yapılan araştırmalar, pahalı olan temiz gıdaya erişim olanağının yoksulların sağlık durumlarında iyileşme sağladığını ortaya koyuyor.