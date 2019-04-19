AA, TÜİK verilerinden derledi: 16-17 yaşında evlenen kız çocuklarının oranı ilk kez yüzde 4'ün altında

Anadolu Ajansı'nın TÜİK verilerinden derlediği habere göre, Türkiye'de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 10 yılda yaklaşık yüzde 57 azalarak geçen yıl 20 bin 779'a geriledi, çocuk gelinlerin oranı ilk kez yüzde 4'ün altına düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 2009 yılında 22.7 milyon olarak hesaplanan 0-17 yaşındaki çocuk sayısı, geçen yıl 22.9 milyona yükselirken, aynı dönemde çocukların toplam nüfusa oranı yüzde 31.2'den yüzde 28'e geriledi.

AA'nın aktardığı verilerde, söz konusu dönemde 16-17 yaş grubundaki çocuk evliliklerindeki azalma eğilimi dikkati çekti. Kız çocuklarının evlilik hayatına daha erken adım attığı, çocuk gelinlerin sayısının, çocuk damatların sayısından 20 kat fazla olduğu belirlendi.

Evlenen erkek çocuk sayısı 2009 yılında 2 bin 72 iken, bu rakam geçen yıl yüzde 50.3 azalarak bin 29'a indi. Çocuk yaşta 'gelin' olan kız çocuklarının sayısı ise 10 yılda yaklaşık yüzde 57 azalışla 47 bin 859'dan 20 bin 779'a düştü. Kız çocuklarının taraf olduğu resmi evlenmelerin toplam evlenmeler içindeki payı 2009'da yüzde 8.1, geçen yıl yüzde 3.8 olarak belirlendi. Bu oran evlenen erkek çocuklarda yüzde 0.4'ten yüzde 0.2'ye geriledi.

EN FAZLA ÇOCUK GELİN AĞRI'DA

İllere göre bakıldığında, geçen yıl resmi kız çocuk evlenmelerinin en yüksek görüldüğü il yüzde 14.8 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 0.7 ile Bolu oldu. Bu dönemde Ağrı'da 635 kız çocuk, 'gelin' olurken, Bolu'da bu şekilde sadece 12 evlilik gerçekleşti.

Kız çocuk evlenmelerinin en yüksek olduğu diğer iller yüzde 14.1 ile Muş ve yüzde 12.5 ile Bitlis, en düşük olduğu iller ise yüzde 0.9 ile Trabzon ve Artvin olarak belirlendi.

İstanbul yüzde 1.3, İzmir yüzde 1.9, Ankara yüzde 2.2 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu, Gaziantep yüzde 9.7, Kahramanmaraş yüzde 8.8, Şanlıurfa yüzde 7.8 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının yüksek olduğu büyük şehirler arasında yer aldı.