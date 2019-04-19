'Dünyanın en küçük bebeği' 7 ay sonra evine gitmeye hazır

Ryusuke Sekiya adı verilen erkek bebek, 24 hafta ve beş günü tamamladığı sırada annesinin yüksek tansiyon sorunu nedeniyle acil sezaryenle dünyaya getirilmişti.
PAMUK ARACILIĞIYLA ANNE SÜTÜ ALDI
Doğar doğmaz yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ryusuke, tüpler aracılığıyla beslendi. Anne sütünü de bir pamuğa damlatılması ve oradan ağzına aktarılmasıyla alabildi.
Ancak Ryusukeyaklaşık yedi ay sonra ağırlığının 13 katına ulaşabildi ve şu anda 3 kilogramı aştı. Doktorlar bebeği bu hafta sonu taburcu edeceklerini söyledi.
Annesi Toshiko, “Doğduğunda çok küçüktü, o kadar ki sanki dokunursam kırılacak gibi görünüyordu. Çok endişeliydim. Şimdi süt içebiliyor, banyo yaptırabiliyoruz. Büyüdüğünü gördüğüm için mutluyum” dedi.
Japonya’da peş peşe kırılan bu rekorlardan önce ‘dünyanın en küçük bebeği’ unvanı 252 gramla 2015 yılında Almanya'da doğan bir bebeğe aitti.
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