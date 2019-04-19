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14:41 19 Nisan 2019
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    İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik

    Almanya'da arkadaşı tecavüze uğrayan genç kadın içkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik geliştirdi

    © Fotoğraf : Twitter/BBC
    Yaşam
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    Endüstri mühendisliği öğrencisi genç kadın, arkadaşının içkisine ilaç konulması sonrası tecavüze uğramasının ardından, içkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik geliştirdi. Bileklik Almanya'da satışa sunuldu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    BBC'den Coran Elliott'un haberine göre, geçen yaz arkadaşlarıyla bir festivale giden 25 yaşındaki Kim Eisenmann isimli genç kadın, bir gün sonra arkadaşının şehrin parkında yaralı ve çıplak bir halde bulunduğunu öğrendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bu kişiye tecavüz edildiğini açıkladı.

    Almanya'da Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi gören Eisenmann, bunun üzerine, Xantus Drinkcheck adlı bilekliği tasarlamaya karar verdi.

    Eisenmann, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bu, partnerim Sven Hauser ve beni, bu tür ilaçların kötü olduğuna ve onlardan korunmak için birşeyler yapılması gerektiği düşüncesine itti" dedi ve ekledi: 

    "Bazı araştırmalar yapmaya başladık. Bazı ürünler olduğunu duyduk ama gerçekten yardımcı olabilecek bir şey yoktu. Bu ürünü geliştirmeye böyle başladık."

    Kim Eisenmann
    © Fotoğraf : BBC
    Kim Eisenmann

    'PEK ÇOK KİŞİNİN İLAÇLARA MARUZ KALDIĞINI ANLADIM'

    Bilekliği belirli bir ilaç üzerinde test etmeye başladığını belirten Eisenmann, söz konusu yasa dışı ilaçların yüksek dozda alındığında baş dönmesi ile uykuya yol açtığını ve alkolle karıştığında ölümcül olabildiğini vurguladı. 

    Projesiyle ilgili insanlarla konuşmaya başladığında, pek çok kişinin kendi ülkelerinde de bu tür ilaçlara maruz kaldığını anladığını söyleyen Eisenmann, "Almanya'da içkiye ilaç atılması bence gerçekten büyük bir sorun. Neredeyse herkes başına bu durum gelen birini tanıyor. Başka insanlarla bunu konuşmaya başladığımızda herkesin benzer bir hikayesinin olması deliceydi" dedi. 

    'HERKES BANA OLMAZ DİYE DÜŞÜNÜYOR'

    Genç insanların içki içerken güvende kalması için farkındalığın çok önemli olduğunu düşünen Einsenmann, "İçkiye ilaç karıştırmanın en büyük sorunu şu ki herkes 'Bana olmaz' diye düşünüyor. Festivaldeki kadına olanları çok yakından hissettim. Bana da olabilirmiş gibi hissettim. Tehlikenin farkına vardım ve bu yüzden gece dışarı çıkarken bilekliği takıyorum" dedi. 

    BİLEKLİK NASIL KULLANILIYOR?

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Bilekliği kullanmak isteyenler önce içkilerini bir çubukla karıştırıyor.

    Daha sonra beyaz bilekliğin üzerine birkaç damla damlatarak, iki dakika boyunca bekliyorlar. Eğer bileklikteki test alanı maviye dönerse, içkilerine ilaç atıldığını anlıyorlar.

    Eisenmann, bilekliğin kadınların hayatları üzerinde şimdiden olumlu etkisi olduğunu ise şu sözlerle anlattı: 

    "Bazı genç kadınlara bileklik bağışladık ve bana bilekliği gerçekten sevdiklerini söylediler. Onların daha farkında ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Bir genç kıza daha bileklik verdim ve daha sonra partide tanıştığı bir çocuğun ona bunun ne olduğunu sorduğunu anlattı. Ona 'Beni içkiye ilaç karıştırarak yapılan tecavüzlerden koruyor' dedi ve çocuk "Vay canına" diyerek geri adım attı. Bana kendisini çok güçlü hissettirdiğini söyledi"

    Bileklik şimdilik sadece Almanya'da satılıyor

    Etiketler:
    ilaç, içki, Tecavüz, Kim Eisenmann, Almanya
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