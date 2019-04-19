Instagram'dan 'like' takıntısını önleme adımı: Yalnızca içerik sahibi görebilecek

© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Facebook'ta bir güvenlik açığı daha: Milyonlarca Instagram hesabının şifresi saklandı

Instagram üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüten ve bugüne kadar yayınlanmış pek çok özelliği aylar öncesinden duyuran Hong Konglu geliştirici Jane Wong, şirketin gizli beğeni sayısı özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

Wong, "Instagram, kullanıcılarının ne kadar beğeni aldıklarından ziyade, ne paylaştıklarına odaklanmalarını tercih ediyor" dedi.

​Teknoloji sitesi Verge'e konuşan bir Instagram yetkilisi ise şirketin bu özellik üzerinde uzun süredir düşündüğünü söyledi.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 Nisan 2019

Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir gönderinin ne kadar beğeni aldığını gönderi sahibi hariç kimse görüntüleyemeyecek.

Instagram, beğeni sayısını gizleyerek hem kullanıcıların böyle bir rekabet içine girmemesini hem de daha fazla gönderi paylaşmasını sağlamayı amaçlıyor.