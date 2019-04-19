Instagram'dan 'like' takıntısını önleme adımı: Yalnızca içerik sahibi görebilecek

Wong, "Instagram, kullanıcılarının ne kadar beğeni aldıklarından ziyade, ne paylaştıklarına odaklanmalarını tercih ediyor" dedi.
Teknoloji sitesi Verge'e konuşan bir Instagram yetkilisi ise şirketin bu özellik üzerinde uzun süredir düşündüğünü söyledi.
Instagram is testing hiding like count from audiences,— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 Nisan 2019
as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN
Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir gönderinin ne kadar beğeni aldığını gönderi sahibi hariç kimse görüntüleyemeyecek.
Instagram, beğeni sayısını gizleyerek hem kullanıcıların böyle bir rekabet içine girmemesini hem de daha fazla gönderi paylaşmasını sağlamayı amaçlıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)