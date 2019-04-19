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16:10 19 Nisan 2019
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    Devlet televizyonundan cinsiyetçi plan: Kadın ve erkeklere ayrı kanal

    © AFP 2019 / ALBERTO PIZZOLI
    Yaşam
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    İtalya devlet televizyonu RAI, kadın ve erkek izleyiciler için iki ayrı kanal oluşturmayı planladığını duyurunca tartışma başladı. Milletvekilleri, kadın örgütleri ve sendikalar yapılan ayrımcılığa tepki gösterdi.

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    © AP Photo / Francisco Seco
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    İtalya’da hükümete bağlı ulusal kanal RAI, kadın ve erkekler için ayrı televizyon kanallarını hayata geçirmeyi önerdi.  

    Değişikliğin popüler filmleri yayınlamasıyla bilinen Rai Movie ve Rai Premium bünyesinde yapılması planlandı. Bazı programların yeniden düzenlenmesini öngören teklife göre kanalların birinde kadınlara, diğerinde erkeklere hitap eden film ve şovlar gösterilecek.

    'RAMBO' İLE SAVUNMAYA ÇALIŞTI

    RAI’de çalışan bir yetkili, cinsiyetçi bir ayrım yapmadıklarını, sadece kadın ve erkek izleyicilerin taleplerine daha iyi yanıt vermek amacıyla bu hamleyi düşündüklerini söyledi. Film içeriklerini zenginleştireceklerini söyleyen yetkili, ayrıca reklam verenlerin de hedef kitlesine daha kolay ulaşacağını savundu.

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    © REUTERS / Alessandro Bianchi
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    Yetkili, “Yaş ve cinsiyete göre ayrışan pek çok kanal var. Örneğin Rambo’yu ele alın. Erkek izleyicilere daha fazla hitap edeceği aşikar. Ayrımcılık niyetinde değiliz. Bizim planımız dikiş-nakışla ilgili bir kanal yaratmak ya da RAI Erkek ve RAI Kadın diye kanallar oluşturmak değil” dedi.

    MİLLETVEKİLİ: HÜKÜMETİN ALT KÜLTÜRÜNE UYUYOR

    Ancak teklif kadın örgütleri, sendikalar ve muhalif milletvekillerinden büyük tepki gördü.

    Demokrat Parti Milletvekili Salvatore Marghiotta, “Açık konuşmak gerekirse bu anlaşılamaz. Biz cinsiyet ayrımcılığının üstesinden gelmeye çalışırken, 2019 yılında, bir devlet kanalının kadın izleyicilere bir diğerinin erkek izleyicilere özel olması çılgınca” dedi.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un cinsiyet eşitliği ödüllerini layık gördüğü erkeklere tek tek elden verirken görüntülerini yayımladı.
    © Fotoğraf : Dubai Media Office @DXBMediaOffice
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    Hükümeti de eleştiren Marghiotta, “Ancak bu, hükümetin alt kültürüyle de uyum içinde görünüyor” diye konuştu.

    Marghiotta, kanalın denetlenmesinden sorumlu meclis komitesinde yer alıyor.

    'ÖNYARGILARI BESLER'

    Teklife, bir tepki de Şiddete Karşı Kadınlar Ağı adlı örgütün başkanlığını yürüten Lella Palladino’dan geldi.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
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    Teklifi ‘garip ve seksist’ olarak niteleyen Palladino, “Bu kaçınılmaz olarak, kadın ve erkek arasındaki ısrarcı ayrımın altına yatan önyargıları besleyecektir” dedi.

    İtalyan gazeteciler sendikası Usigrai de, spesifik izleyicilere hitap etme ihtiyacı anlaşılsa bile ‘cinsiyet temelli bir ayrımın kabul edilemez olduğunu’ söyledi. Sendika ayrıca en berbat basmakalıp düşüncelere kapı aralanacağı konusunda uyardı.  

    Teklifin arka planında düşük izlenme oranlarının yattığı savunuluyor. İki kanal da yıllık 26 milyon euro reklam gelirine sahip.

    Etiketler:
    Lella Palladino, Salvatore Marghiotta, kanal, film, Ayrımcılık, Erkek, kadın, devlet televizyonu, RAI, İtalya
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