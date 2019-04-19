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    Notre Dame'ı video oyun kurtaracak

    © AP Photo / Thibault Camus
    Yaşam
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    Notre Dame'ı hayata döndürebilmek için 3 seçeneğin ortaya atıldığı bildirildi. Buna göre, seçenekler arasında bilgisayar oyununa başvurmak da var.

    Fransa'nın başkenti Paris'in en ikonik yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali'nin alevlere teslim olmasının yankıları sürüyor. 850 yıllık geçmişe sahip olan katedralin yeniden yapılması için başlatılan bağış kampanyası ise şimdiden 1 milyar dolar bağış bandına yaklaşmış durumda.

    © AP Photo / Thibault Camus
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    NTV'den İlker Koçaş'ın haberine göre, gerekli kaynağın yaratılması adına kısa sürede hatırı sayılır yol alınmasının ardından sıra "Notre Dame nasıl aslına uygun inşa edilecek?" sorusunun cevabının bulunmasına geldi. Bu soru için şimdiden oldukça ilginç öneriler gelmiş durumda.

    Önerilerden en ilginci yaklaşık 9 saat boyunca söndürülemeyen Notre Dame'ın 2014 yılında piyasaya sürülen bir oyunun baz alınarak yenilenmesi.

    ​Fransa merkezli oyun üreticisi Ubisoft'un geliştirdiği 18'inci yüzyıl Paris'inde Fransız Devrimi sırasında geçen Assassin's Creed Unity isimli oyuna gerçekçilik katması açısında oldukça titiz bir çalışmaya imza atmıştı.

    OYUN İÇİN 5 BİN SAAT MESAİ HARCANMIŞTI

    18'inci yüzyıl Paris'ini yaratmak için 14 ay çalışan ekip sadece Notre Dame'ı bilgisayar ortamında aslına uygun olarak aktarabilmek adına toplamda 5 bin saat mesai yapmıştı. Haliyle bu çalışmanın katedralin yeniden inşasında kullanılabileceği görüşünü savunanların sayısı da hayli fazla.

    © REUTERS / MURAD SEZER
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    Fransız şirketin bağış kampanyasına 500 bin euro bağış yapması ve oyunu ücretsiz hale getirmesi Ubisoft'un böyle bir projeye hazır olduğunun kanıtı.

    MİMAR TALLON'UN 3D ÇALIŞMASI EN GERÇEKÇİ KOPYA OLARAK BİLİNİYOR

    Popüler oyun için yapılan çalışmaları kullanmak masadaki seçeneklerden biri. Bir başka seçenek ise benzer bir metot izleyen mimar Andrew Tallon'un çalışması. 2015 yılında tarihi yapıyı 3D teknolojisi sayesinde tarayan ve detaylı bir kopyasını çıkaran Tallon'un çalışması Notre Dame'ın en gerçekçi kopyası olarak nitelendiriliyor.

    ÜÇÜNCÜ SEÇENEK: DRESDEN'DEKİ KİLİSENİN YENİDEN İNŞASININ ÖRNEK ALINMASI

    Üçüncü bir seçenek ise Almanya'nın Dresden kentindeki Protestanlığın önemli kiliselerinden biri Frauenkirche'nin yeniden inşa edilmesinin örnek alınması.

    2'nci Dünya Savaşı sırasında Müttefik Kuvvetler tarafından yoğun hava bombardımanına maruz kalan kent neredeyse haritadan silinecek duruma gelmiş, kilise de bu bombardımandan payına düşen hasarı ziyadesi ile almıştı. Harabeye dönüşen Frauenkirche'nin kaderi Soğuk Savaş'ın simgesi Berlin Duvarı'nın yıkılması ve iki Almanya'nın yaklaşık 50 yıl sonra birleşmesi ile değişti. 15 Şubat 1945'te bombalanan ve harabeye dönen yapının yeniden inşasına 1994 yılında başlanmış projenin tamamlanması ise 2005 yılını bulmuştu.

    Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak açıklamasını yaptı.
    © AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
    Notre Dame Katedrali için toplanan bağışlar 700 milyon euroya ulaştı

    Kilisenin orjinal haline ait binlerce fotoğrafını inceleyen ekibin deneyiminin Notre Dame için kullanılması da seçenekler arasında. Zira konvansiyonel yöntemler ile bu projeye imza atan ekip modern teknolojinin sunduğu imkanlar ile Notre Dame'ı eski günlerine döndürebilir.

    Söz konusu projede görev alan Profesör Manfred Curbach Notre Dame'a ait pek çok modern kopya olmasının restorasyon projesini yürütecek olanların elini kolaylaştıracağını ancak projenin umut edilenin aksine hayli uzun süreceği görüşünde.

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    Etiketler:
    Video oyunları, Notre Dame Katedrali, Fransa
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