İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60 yaralı

İran’ın Tebriz kentinde oynanan karşılaşmada Saypa Traktör Sazi’yi 1-0 mağlup ederken, maç sonrası takımlarının kötü oyununa sinirlenen Traktör Sazi taraftarları sahaya indi.
Traktör Sazi taraftarlarının sahaya inmesi ile başlayan olaylara emniyet güçlerinin de müdahale etmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin olduğu 60 kişi yaralandı.
Clash between protesters and police in Tabriz reportedly after Traktor Sazi Tabriz FC lost to Peykan. pic.twitter.com/s11Vy7LHae— Amir Toumaj (@AmirToumaj) April 19, 2019
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