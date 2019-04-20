Dünyanın en iyi üç dağcısı çığ felaketinde kayboldu

Avusturyalı dağcılar David Lama ve Hansjörg Auer ile ABD'li dağcı Jess Roskelly, Kanada’da Rocky Dağları’nda bulunan Howse Zirvesi’ne tırmandıkları sırada ortadan kayboldu.
Howse Peak’in bulunduğu Banff Ulusal Parkı’ndan sorumlu kamu kurumu olan Kanada Parkları'ndan yapılan açıklamada, grubun üç üyesinin öldüğünün varsayıldığı belirtildi.
Desaparecen tres de los mejores alpinistas del mundo tras una avalancha— Mezquite (@MezquiteTRC) April 20, 2019
Las autoridades perdieron el rastro de David Lama, Hansjörg Auer y Jess Roskelley luego de que se produjera un desplazamiento de nieve mientras escalaban el Howse Peak en Canadá. pic.twitter.com/Zeye2sDzo9
Dünyanın en iyileri arasında gösterilen üç dağcının Howse Peak'e tırmanmayı planladıkları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine bölgede yapılan araştırmada ekipmanlarının bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle dağcıların çığ altında kalarak ölmüş olabilecekleri düşünülüyor.
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