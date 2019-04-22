16 yaşındaki iklim aktivisti İngiltere'deki 'Yokoluş İsyanı'na destek verdi: Gezegenimiz için savaşacağız

Politikacıların ve siyasi nüfuza sahip insanların iklim kriziyle mücadele etmek için hiçbir şey yapmadığını söyleyen Thunberg, “Ancak artık bundan yakayı sıyırmamalarını garanti edeceğiz” diye konuştu.
#GretaThunmerg is about to speak at #MarbleArch for #InternationalRebellion https://t.co/ULiGznZbgp— Extinction Rebellion 🐝⌛️🦋 (@ExtinctionR) 21 Nisan 2019
BİR HAFTADIR EYLEM SÜRÜYOR
Aralarında çocukların da bulunduğu çevreciler, sera gazı emisyonunun 2025'e kadar düşürülmesi ve küresel iklim krizine çözüm bulunması için İngiltere hükümetine karşı barışçıl sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.
Eylemlerde 831 kişi gözaltına alındı, bunlardan 40’ı hakkında polise mukavemet ve yolu kapatmak gibi suçlardan cezai işlem yapıldı.
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