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13:27 22 Nisan 2019
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    Şaban Vatan

    Rabia'nın babası Şaban Vatan: Ayağı kopmak üzereydi ama yerde kan yoktu

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    İstanbul Adli Tıp ve İhtisas Kurulu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili verdiği, "Vücudundaki kırıkların, apartmanın çatısından düşmesiyle mümkün" olduğunu belirten raporu değerlendiren baba Şaban Vatan, "Rabia'nın sol ayağı kopma noktasına gelmişti. Tıbben de atardamarı kopmuştu. Ancak düştüğü iddia edilen ve bırakıp konulduğu yerde bir damla kan yoktu. Rabia'nın üzerinden alınan toz örnekleriyle metruk binadan alınan toz zerrecikleri karşılaştırıldı ve aynı çıktı" dedi.

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
    Rabia Naz soruşturmasında rapor bilmecesi
    12 Nisan 2018'de, Giresun'un Eynesil İlçesi'ne bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde, sırt üstü yatar vaziyette bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldır doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Rabia'nın, evlerinin terasından atlayıp düşerek hayatını kaybettiği iddialarına rağmen baba Şaban Vatan, kızının bir trafik kazasına kurban gittiğini ispat etmek için mücadele etmeye başladı.

    'ÇATIDAN KOŞARAK ATLAMIŞTIR'

    Rabia ile ilgili son gelişme İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun verdiği rapor oldu. Raporda, küçük kızın ölümüyle ilgili olarak, "Vücudundaki kırıkların apartmanın çatısından düşmesiyle mümkün" olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, çatıdan koşarak aşağıya atlaması durumunda da sundurmaya çarpmadan düşebileceği kaydedildi.

    Habertürk
    Rabia Nazi ile ilgili hazırlanan Adli Tıp İhtisas Kurulu raporu

    Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan baba Şaban Vatan ise, Rabia'nın ölümündeki şüpheleri şu şekilde açıkladı:

    'HASSAS DOKUNMA ANALİZİ İSTEMİŞTİK'

    "Biz İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan, çok detaylı bir rapor istedik. İstediğimiz fiziki incelemede, vücuda dokunma dahi analiz edilebiliyordu. Ancak bize verilen raporda Adli Tıp Kurulu, soruşturma geçiren polislerin, "Rabia koşup, kendisini terastan atmış" ifadesine ilişkin bir değerlendirme yapılmış.

    'ATARDAMAR KOPUNCA KAN AKMAZ MI?'

    Rabia Naz ile babası Şaban Vatan
    Twitter
    Başsavcı Alan: Rabia Naz Vatan'ın ölümü soruşturmasında sona gelindi
    Bakın; Rabia'nın sol ayağı kopma noktasına gelmişti. Tıbben de atardamarı kopmuştu. Ancak düştüğü iddia edilen ve bırakılıp konulan yerde bir damla kan yoktu. Atardamar koptuğu zaman, bir insan kan kaybından öldüğünde kan akmaz mı? Sağ ayağı, sol ayağının üzerine muntazam bir şekilde konmuştu.

    'İKİ AYAĞINDA DA KIRIK VAR, ÜZERİNDEN LASTİK GEÇTİ'

    Trabzon Adli Tıp Kurumu, sol ayağının üst baldır kısmından darbe aldığını ve yüzüstü düştüğünü bize söyledi. Dahası, her iki ayağının üzerinden araç lastiğinin geçmesine bağlı olarak iki ayakta da çapraz kırık olduğu belirtildi. Trabzon'da ilk muayeneyi yapan ortopedi ve genel cerrahi uzmanı, 'vurma sonucu olmuş, atardamarı kopmuş, kan nerede' diye sordu.

    'HASTANEDE ELİMİ SIKTI'

    Rabia'yı hastaneye götürdüğümüzde hayattaydı ve ben elini tutup onunla konuşurken elimi sıktı. 70 kilo bir çocuk, 300 kilogramlık bir hızla yere çarpıyor ama başında en küçük darbe izi yok. Benim kızımın intihar etmesini gerektirecek bir durum zaten yoktu.

    'ARAÇ ÇARPMASI KANAATİ NET'

    Nurettin Canikli
    © AA / Murat Kaynak
    Canikli'den 'Rabia Naz' açıklaması
    Bize İstanbul Adli Tıp Kurulu raporunda, "Ölümü, trafik kazası değil; düşme sonucu olabilir" diyor. Ama Hacettepe Üniversitesi'nce verilen Adli Tıp raporunda ise 'araç çarpma kanaati' net bir biçimde vurgulandı. Kızım olaydan sonra getirilip evimizin üzerine sırt üstü bırakıldı.

    'TOZ ZERRECİKLERİ DE ÖRTÜŞTÜ'

    Bir önemli gelişme de metruk binada yapılan araştırmada ortaya çıktı. Rabia'nın üzerinden alınan toz örnekleriyle metruk binadan alınan toz zerrecikleri karşılaştırıldı ve aynı çıktı. İstanbul Adli Tıp'ın verdiği karara itiraz edip, haklı mücadelemi sürdüreceğim."

    Etiketler:
    Giresun, Eynesil, intihar, Cinayet, rapor, Adli tıp, Şaban Vatan, Rabia Naz Vatan
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