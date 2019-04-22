Yönetmen Herzog'dan korsana onay: Filmlerimi internetten indirebilirsiniz

Ünlü Alman yönetmen Werner Herzog, filmlerini korsan olarak izleyenleri destekledi. Herzog, "Eğer filmlerimi internet veya başka bir şey üzerinden çalmak isterseniz, sorun yok, onayımı aldınız" dedi.

İsviçre’deki Visions du Réel film festivalinde bir söyleşiye katılan Herzog, korsan filmciliği ‘başarılı bir dağıtım biçimi’ olarak niteledi.

Ukraynalı yapımcı Illia Gladshtein’ın “Filmlerinizi yalnızca illegal download (torrent) sitelerinde bulabiliyoruz” sözlerine yanıt veren Herzog, şu ifadeleri kullandı: “Korsan, dünya çapında dağıtımın en başarılı şekli oldu. Eğer senin gibi biri benim filmlerimi internet veya başka bir şey üzerinden çalmak isterse, sorun yok, onayımı aldınız.”

'15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BENİ BOMBARDIMANA TUTUYOR'

Filmleri online olarak bulmanın artık daha kolay olduğunu söyleyen ünlü yönetmen, “Bundan oldukça mutluyum. Çünkü birdenbire bana ulaşan taleplerin ve gözlemlerin çoğu, ‘bu filmi ya da şunu neden göremiyoruz’ gibi sorularla beni bombardımana tutan 15 yaşındaki çocuklardan gelmeye başladı” dedi.

Fitzcarraldo, Aguirre, Tanrının Gazabı, Nosferatu gibi unutulmazların yer aldığı 60’tan fazla filme imza atan Werner Herzog, yakında gösterilecek Star Wars evreninde geçen televizyon dizisi ‘The Mandalorian’da ise ‘rol kesti’.