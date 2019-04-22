Yönetmen Herzog'dan korsana onay: Filmlerimi internetten indirebilirsiniz

İsviçre’deki Visions du Réel film festivalinde bir söyleşiye katılan Herzog, korsan filmciliği ‘başarılı bir dağıtım biçimi’ olarak niteledi.
'15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BENİ BOMBARDIMANA TUTUYOR'
Filmleri online olarak bulmanın artık daha kolay olduğunu söyleyen ünlü yönetmen, “Bundan oldukça mutluyum. Çünkü birdenbire bana ulaşan taleplerin ve gözlemlerin çoğu, ‘bu filmi ya da şunu neden göremiyoruz’ gibi sorularla beni bombardımana tutan 15 yaşındaki çocuklardan gelmeye başladı” dedi.
Fitzcarraldo, Aguirre, Tanrının Gazabı, Nosferatu gibi unutulmazların yer aldığı 60’tan fazla filme imza atan Werner Herzog, yakında gösterilecek Star Wars evreninde geçen televizyon dizisi ‘The Mandalorian’da ise ‘rol kesti’.
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