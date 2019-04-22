Eski CIA Başkan Yardımcısı Game Of Thrones'ta oynadı: CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir

Eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'in Game Of Thrones'da figüran olarak oynadığı ortaya çıktı. CIA de bu durumu "CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir" ifadeleriyle duyurdu.

© REUTERS / Robb Cohen Game of Thrones finalini tahmin edene Hırvatistan'da bedava tatil

Bir hafta önce, tüm dünyadaki hayranları tarafından yeni bölümlerinin merakla beklendiği Game of Thrones dizisinin 8. sezonunun ilk bölümü yayınlanmıştı.

Toplam 6 bölümden oluşacağı bilinen dizinin bir bölümünde eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'in figüran olarak yer aldığı öğrenildi.

CIA, (Amerikan Haber Alma Teşkilatı) bu sahneyi Twitter hesabından esprili bir dille paylaşarak, "CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir. Görünüşe göre bazen başka alemlere kadar uzanır... Küçük bir kuş, bizim eski bir yetkilimizin Game Of Thrones'un bu geceki bölümünde Westeros'ta gezindiğini gözledi" ifadelerini kullandı.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…



“Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju — CIA (@CIA) April 22, 2019

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David Cohen de CIA'in bu paylaşımını alıntılayarak, "Maskemi düşürmenin yolu" diyerek yeniden paylaştı.

Way to blow my cover! 👤 https://t.co/NYbjFjya80 — David S. Cohen (@cohendavid) April 22, 2019

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