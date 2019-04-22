Eski CIA Başkan Yardımcısı Game Of Thrones'ta oynadı: CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir

Toplam 6 bölümden oluşacağı bilinen dizinin bir bölümünde eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'in figüran olarak yer aldığı öğrenildi.
CIA, (Amerikan Haber Alma Teşkilatı) bu sahneyi Twitter hesabından esprili bir dille paylaşarak, "CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir. Görünüşe göre bazen başka alemlere kadar uzanır... Küçük bir kuş, bizim eski bir yetkilimizin Game Of Thrones'un bu geceki bölümünde Westeros'ta gezindiğini gözledi" ifadelerini kullandı.
A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…— CIA (@CIA) April 22, 2019
“Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju
David Cohen de CIA'in bu paylaşımını alıntılayarak, "Maskemi düşürmenin yolu" diyerek yeniden paylaştı.
Way to blow my cover! 👤 https://t.co/NYbjFjya80— David S. Cohen (@cohendavid) April 22, 2019
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