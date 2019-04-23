Samsung katlanabilir telefonunun satışını erteledi

Güney Koreli Samsung tarafından yapılan açıklamada, ‘geri bildirimleri tam anlamıyla değerlendirmek ve daha fazla test yapmak’ için Galaxy Fold’un piyasa sürümünün ertelendiği duyuruldu.

Samsung, 1800 euro değerindeki telefonların ne zaman piyasaya çıkacağına dair bilgi vermedi. Firma, tarihin ‘ilerleyen haftalarda’ açıklanacağını belirtti. Telefonun 26 Nisan’da satışa sunulması bekleniyordu.

İKİ SORUN ÜZERİNDE DURULUYOR

Firma, menteşelerin olduğu alanlarda bir sorun yaşandığı ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca cihazların içinde performansı etkileyebilecek ‘cisimler’ bulunduğunu da kaydediliyor.

Samsung’un bu ay başında ön siparişlere açtığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’u test edenler bir-iki günlük kullanımın ardından ekranın bozulduğu yönünde şikâyetlerde bulunmuştu.

​Bloomberg’ün uygulama ve cihaz editörü Mark Gurman, “İncelemesini yaptığım Galaxy Fold’un ekranı ilk iki gün içinde bozuldu ve tamamen kullanılamaz duruma geldi” demişti.

FİLMİ ÇIKARANLAR HATA YAPTI

Cihazı deneyen pek çok kişi ekran filmini ‘atılabilir’ diye düşündüğü için çıkarmış, bu nedenle de sorun yaşanmıştı.

Firma, bakım konusunda da daha ayrıntılı bir rehber hazırlayacaklarını ve koruyucu filmin kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceklerini belirtti.