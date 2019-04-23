Microsoft, efsanevi program Paint'i kaldırmaktan vazgeçti

© AFP 2019 / SAM YEH Microsoft, 32 yılın ardından efsanevi program Paint'i kaldırıyor

Microsoft, geçen sene Windows 10'un yeni güncellemesinde Paint'e desteğin bırakılacağını açıklamıştı. Şirketin bu kararının 'kullanıcıları Paint 3D’ye yönlendirmeyi amaçlaması' olarak yorumlanmıştı.

Ancak Windows Insider Program Ekibi’nden Kıdemli Program Müdürü Brandon LeBlanc, şirketin bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

Bir kullanıcının sorusu üzerine "Program Windows 10'larda bulunmaya şimdilik devam edecek" diyen LeBlank, şirketin kararından vazgeçme sebebiyle ilgili ise bir açıklama yapmadı.

Ancak LeBalnk'ın kullandığı 'şimdilik' ifadesi 'şirketin uzun vadede Paint'i kaldırmayı planladığı' yorumlarına neden oldu.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) April 23, 2019

​Windows 10 cihazlarda Paint'in, Paint 3D ile birlikte mi yer alacağı ise henüz belirsiz. Paint'in ardından geliştirilen Paint 3D, kullanıcılara 3 boyutlu resim çizme olanağı sağlıyor.

I tried making a 3D fox in Paint3D but uuuuh...

It's a little creepy... pic.twitter.com/TBENH4eogA — ❄️🐑 Capital Ex 🦎🎄 (@Capital_EKS) April 19, 2019

​'ONAYLANMAMIŞ' LİSTESİNE KONMUŞTU

Microsoft, geçen Temmuz ayında Paint'i 'onaylanmamış' listesine koymuş, programın ‘aktif olarak gelişim içinde olmadığının ve önümüzdeki güncellemelerde yer almayacağının' sinyalini vermişti.

1985'te yayınlanan ve 34 yıldır Windows işletim sisteminde yer alan Paint'in kaldırılacağı haberini duyan sosyal medya kullanıcıları, bu nostaljik programın kaldırılacak olmasından dolayı üzüntü duyduklarını açıklamışlardı.

Kullanıcılardan bazıları programı gelecekte çocukların kullanamayacak olmasından üzüntü duyduklarını belirtmiş, bazıları ise kaldırılma haberini "Elveda çocukluğum" sözleriyle paylaşmıştı.

Children of the future will never know the joy of spending hours doing this on Microsoft Paint #MSpaint pic.twitter.com/IY6kDxPdc4 — Fiona (@McDoFi) July 24, 2017

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