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17:28 23 Nisan 2019
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    Elon Musk, Tesla

    Tesla 2020’de sürücüsüz taksi hizmeti başlatacak

    © REUTERS /
    Yaşam
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    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, gelecek yıl sürücüsüz taksi hizmeti başlatacağını duyurdu.

    venturebeat.com’un Haberine göre ilk kez üç yıl önce şirketin CEO’su Elon Musk tarafından bir fikir olarak ortaya atılan proje milyonlarca elektrikli Tesla aracından bir ağ oluşturulması ile hayata geçecek.

    Musk yatırımcılara yaptığı bir sunumda projeye katılacak araçların, Tesla’nın otopilot yazılımını kullanacağını anlattı. Başlangıçta yalnızca Model 3 ve Model S araçların katılacağı hizmet, yasal düzenlemeler nedeniyle her yerde aynı anda başlamayacak.

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    Her Tesla sahibi aracını kurulacak ‘network’e ekleyip çıkarmakta ve ağa dahil olduğunda bundan gelir kazanmakta özgür olacak. Tesla araç sahiplerinin kazandığı geliri üzerinden yüzde 25-30 oranında bir komisyon alacak. Yeterince Tesla sahibinin bulunmadığı bölgelerde şirket kendi araç filosu ile projeye destek verecek.

    Tesla’nın sürücüsüz taksi hizmetini kullanmak isteyen müşteriler mobil bir uygulama ile araçları park yerlerinden çağırabilecek. CEO Elon Musk, gelecek bir buçuk yıl içerisinde sisteme dahil olan araç sayısının 1 milyona ulaşmasını bekliyor.

    Tesla, sürücüsüz takside maliyetin mil (1.6 km) başına 0.18 dolar olmasını bekliyor. Halen faaliyet gösteren araç paylaşım programlarında bu maliyet 2-3 dolar arasında değişiyor. Şirket araç sahiplerinin ise mil başına 0.65 dolar ya da yıllık ortalama 30 bin dolar brüt kar elde edebileceğini hesaplıyor.

    Musk ayrıca yatırımcılara, 2 yıl içinde direksiyon ve pedalları olmayan araçlar üreteceklerini ve bu yeni modellerin ortalama 25 bin dolara mal olacağını açıkladı.

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