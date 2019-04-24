NASA, Mars'ta ilk 'depremi' kaydetti

Bunun, Dünya ve Ay dışında gezegende kayıt altına alınan ilk deprem olduğu belirtiliyor.
APOLLO'NUN VERİLERİNİ HATIRLATIYOR
Uzmanların hem 6 Nisan'da kayıt altına alınan veriyi hem de mart ortasından bu yana tespit edilen daha zayıf üç sismik sinyali incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.
OLUŞUM SÜRECİNE IŞIK TUTACAK
InSight, geçen kasım ayında Kızıl Gezegen’e inmişti. Bilim insanları bu projeyle, Mars’taki depremleri inceleyerek gezegenin yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.
Verileri, Dünya’nın iç yapısıyla karşılaştırmayı hedefleyen uzmanlar iki gezegenin oluşum sürecindeki farklılıkları ortaya koymayı planlıyor.
Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.
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