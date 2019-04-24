NASA, Mars'ta ilk 'depremi' kaydetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a indirilen sismik inceleme aracı InSight, Kızıl Gezegen’de küçük bir yer sarsıntısını kaydetti. Bu, Dünya ve Ay dışında gezegende kayıt altına alınan ilk sismik sinyal.

NASA’nın uzay aracı InSight, Mars’taki ilk sismik hareketi kaydetti. Bilim insanları, 6 Nisan'da Mars'ta hafif şiddette bir yer sarsıntısı tespit edildiğini duyurdu. Uzmanlara göre bu sarsıntı Mars yüzeyindeki bir çatlaktan ya da göktaşı çarpmasından kaynaklanıyor olabilir.

Bunun, Dünya ve Ay dışında gezegende kayıt altına alınan ilk deprem olduğu belirtiliyor.

APOLLO'NUN VERİLERİNİ HATIRLATIYOR

Bilim insanları, sarsıntının karakterinin Apollo’nun ay yüzeyinde kaydettiklerini anımsattığını söyledi. Ay yüzeyinde de 1969 ve 1977 yılları arasında binlerce deprem kaydedilmişti.

Uzmanların hem 6 Nisan'da kayıt altına alınan veriyi hem de mart ortasından bu yana tespit edilen daha zayıf üç sismik sinyali incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

OLUŞUM SÜRECİNE IŞIK TUTACAK

InSight, geçen kasım ayında Kızıl Gezegen’e inmişti. Bilim insanları bu projeyle, Mars’taki depremleri inceleyerek gezegenin yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Verileri, Dünya’nın iç yapısıyla karşılaştırmayı hedefleyen uzmanlar iki gezegenin oluşum sürecindeki farklılıkları ortaya koymayı planlıyor.

Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.