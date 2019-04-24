Kahvede 1 saat kitap okuyana çay ücretsiz

Sivas'ın Gölova ilçesinde hizmet veren kahvede, en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşterilerden içtikleri çay ve kahve için ücret alınmıyor.

Sivas'ta Gölova merkezdeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmet veren kahvede en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor.

© AA / Diyarbakır Valiliği Diyarbakır'da bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi

İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için bu kampanyayı başlattığını ifade eden işletmeci Erdoğan Kulaç (38), "Yaptığımız kampanya insanların ilgisini çekiyor. Farkındalık yaratmak adına yaptık. Bir ülkeyi güçlü kılan nüfusu değil, eğitimdir, bilgidir. 1 saat kitap okuyana çayını, kahvesini ücretsiz veriyoruz" dedi.

Kahvehanenin ortaklarından Sercan Çelik de "Bu projeye başlamamızın amacı, bizim bilgiye ve eğitime verdiğimiz önemdir. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için çabalıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Kitap sayımızı artırmayı, burayı gerçek bir kıraathaneye çevirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Müşteriler de projeden memnun olduklarını, hem kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini hem de gün boyu bedava çay ve kahve içebildiklerini söyledi.