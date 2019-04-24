Kahvede 1 saat kitap okuyana çay ücretsiz

Sivas'ta Gölova merkezdeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmet veren kahvede en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor.
Kahvehanenin ortaklarından Sercan Çelik de "Bu projeye başlamamızın amacı, bizim bilgiye ve eğitime verdiğimiz önemdir. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için çabalıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Kitap sayımızı artırmayı, burayı gerçek bir kıraathaneye çevirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
Müşteriler de projeden memnun olduklarını, hem kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini hem de gün boyu bedava çay ve kahve içebildiklerini söyledi.
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