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15:01 24 Nisan 2019
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    48 yıllık utanç kanunu: Japonya, zorla kısırlaştırılan vatandaşlarından özür diledi

    © AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA
    Yaşam
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    Japonya, 1948-1996 yılları arasında uygulanan 'Irk Koruma Kanunu' kapsamında zorla kısırlaştırılan kurbanlardan özür diledi. Devlet ayrıca tazminat ödemeye de hazırlanıyor.

    Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ‘ırk ıslahı’ gerekçesiyle yaşanan ‘büyük ıstırap’ nedeniyle resmen özür diledi.

    8 Mart 2018, Dünya Kadınlar Günü'nde, Peru'nun başkenti Lima'da Fujimor'nin zorla kısırlaştırma programı protesto edildi.
    © AP Photo / Martin Mejia
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    Abe, “Kanunun yürürlükte olduğu süre boyunca, kronik hastalığı ya da herhangi bir engeli olduğu fikrine dayanarak pek çok insan çocuk sahibi olmalarını engelleyen operasyonlara zorlandı, bu büyük bir ıstıraba neden oldu” ifadelerini kullandı.

    Abe, “Tüm içtenliğimle özür dilemek isterim” dedi.

    TAZMİNAT YASASI KABUL EDİLDİ

    Hükümetin Çarşamba günü onayladığı bir yasayla, yaşayan kurbanların her birine 3.2 milyon yen (yaklaşık 168 bin TL) tazminat ödenmesine karar verildi. Kurbanları çoğu, ameliyatlara zorlandığında çocuk yaşlarda ya da ergenliğe yeni girenlerdi.

    Kurbanların tazminat alabilmesi için, konuyla ilgili oluşturulan bir komisyona beş yıl içinde başvuru yapmaları ve komisyon tarafından onay almaları gerekiyor.

    DEVLETE KARŞI AÇILAN DAVALAR VAR

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    © AFP 2019 / Justin Tallis
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    Japonya’da devlete karşı bu konuda açılmış 20 dava bulunuyor. Bu konuda ilk kararın mayıs ayı sonunda çıkması bekleniyor.

    Davaların biri ‘kalıtsal akıl zayıflığı’ olduğu gerekçesiyle 1972 yılında 15 yaşındayken kısırlaştırılan bir kadın tarafından açıldı. Kadın devletten 11 milyon yen (yaklaşık 578 bin TL) tazminat talep ediyor.

    Kadının kız kardeşi basına yaptığı açıklamada, “İşkence dolu günler geçirdik. Şimdi toplumu iyileştirmek adına sesimizi yükseltiyoruz” dedi.

    48 YIL BOYUNCA EN AZ 25 BİN KİŞİYE UYGULANDI

    Öjenik (eugenics), Charles Darwin'in Evrim Kuramı’nı toplumsal hayata uygulamak isteyenler tarafından ortaya atılan oldukça tartışmalı bir ‘felsefe’. Temelde, sağlıksız ceninleri ayırıp sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan bir yöntem olarak tanımlanıyor.

    Japonya, Öjenik Koruma Kanunu’nu İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1948 yılında yürürlüğe koydu ve 1996’ya kadar aktif şekilde uyguladı.

    A Republican Guard lowers the French national flag at half-mast at the Elysee Palace in Paris, France, July 15, 2016, the day after the Bastille Day truck attack in Nice.
    © REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
    Fransa anayasasından ‘ırk’ kelimesi kaldırıldı
    Yasa, fiziksel ve algısal zorluk yaşayan ya da herhangi bir akıl hastalığı olan insanların çocuk sahibi olmamasını öngörüyor. Cüzzam gibi belli bir hastalığı taşıyanlar da bu kapsamda değerlendiriliyordu.

    Yasanın yürürlükte olduğu 48 yıl boyunca en az 25 bin Japonun kısırlaştırma yoluyla ‘sterilize edildiği’ düşünülüyor. Bunların en az 16 bin kişinin rızası olmadan bu işlemin yapıldığı sanılıyor. Kısırlaştırma işlemleri 1960 ve 1970’li yıllarda zirveyi görürken, son operasyon 1993 yılında gerçekleştirildi.

    AKLA İLK ALMANYA'YI GETİREN 'FİKİR' PEK ÇOK ÜLKEDE FARKLI DÜZEYDE UYGULANDI

    Öjeni, akıllara ilk olarak Hitler Almanyası’nı getiriyor. Nitekim bu akım pek çok ülke tarafından uygulanırken, İkinci Dünya Savaşı esnasında, Almanya’da yapılan soykırımın ardından gündemden düştü.

    Öjenik hareketi Japonya ve Almanya’nın yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Çin ve Brezilya gibi ülkelerde de farklı derecelerde uygulandı.

    Etiketler:
    kronik hastalık, akıl sağlığı, Almanya, Irk Koruma Kanunu, ırk ıslahı, ırk, Tazminat, özür, Çocuk, zorla kısırlaştırma, Japonya, Shinzo Abe
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