Hollanda, selfie meraklılarına karşı lale tarlalarını bariyerle koruyacak

Hollanda’nın alametifarikalarından sayılan lale tarlalarını ‘selfie meraklısı’ turistlerden korumak için artık tarla etrafına bariyer ve uyarı panoları yerleştirilecek. Turizm bürosu yöneticisi, "Turistler, lale tarlalarının kendileri için yapıldığını düşünüyor. Herkes mükemmel selfie peşinde" dedi.

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Mükemmel fotoğrafı bulmak için lale tarlalarının içine atlayan, tarlanın ortasına yatan turistlerden bıkan Hollanda, lalelere zarar gelmesini engellemek için bir dizi önlemi hayatı geçirecek.

Uygulama aslında, ülkenin güney batısındaki Noordwijkerhout kasabasında lale yetiştiren Simon Pennings’in kendi tarlasının etrafına bariyer yerleştirmesiyle başladı. Pennings ayrıca yerel turizm bürosu tarafından da desteklenen ‘Çiçeklerin tadını çıkarın, gururumuza saygı gösterin’ sloganının yazdığı afişlerle de bariyerlerini destekledi.

'HER ŞEYİ EZİYORLAR'

Turistlerin çok dikkatsiz davrandığından yakınan Pennings, “Büyük turist grupları tarafından ziyaret ediliyoruz, ki bunu oldukça güzel ve eğlenceli buluyoruz ama her şeyi eziyorlar. Bu bir utanç ve sonuçta zarar neden oluyor” dedi.Geçen yıl bu nedenle 8700 euro zarara girdiğini söyleyen Pennings, “Her şey ayaklar altına alınmıştı. Yine de o selfiyi çekmek istediler” diye konuştu.

Pennings, uyarılan turistlerin gayet saygılı davrandıklarına dikkat çekti.

GÖNÜLLÜ ELÇİLER BİLGİ VERECEK

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Turizm bürosunun temsilcisi Nicole van Lieshout da lale tarla ve bahçelerini korumak için emekli çiftçilerin de yer alacağı 40 gönüllü elçiden bir takım kurduklarını açıkladı. Elçiler, turistleri uyaracak ve lalelerle ilgili bilgi verecek.

Turizm bürosu ayrıca lalelerin yakınında selfie çekerken ‘yapılması ve yapılmaması gerekenler’i anlatan bir rehber de hazırladı.

Her yıl daha da fazla turist geldiğini söyleyen van Lieshout, “Bence turistler, lale tarlalarının kendileri için yapıldığını düşünüyorlar. Herkes mükemmel selfie peşinde. Turistleri kaçırmak istemiyoruz. Çiftçiler de tarlalarını turistler için güzelleştiriyor ama fotoğrafların tarlanın sınırında çekilmesi gerekir, ortasında değil” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Hollanda, Lisse'deki dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olarak bilinen Keukenhof’un ziyaretçi sayısı sadece altı yılda 800 binden 1.4 milyona çıktı. Keukenhof’un yöneticisi Bart Siemerink, durumun bölge sakinleri ve üreticiler için ‘kabul edilemez olduğunu’ söyledi.

KANADA'DA BİR AİLE AYÇİÇEĞİ TARLASINI KAPATMIŞTI

Geçen yaz da Kanada’nın Ontoria eyaletinde uzunluğuyla dikkat çeken ayçiçeklerini görmek isteyenlere tarlasını açan Bogle ailesi, sekiz gün fotoğraf meraklısı insanların verdiği zarar nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı. En iyi fotoğrafı çekmek isteyenler ayçiçeklerinin başını koparmış ve tarlayı çöplüğe çevirmişti.