People dergisi Yılın En Güzel Kadını'nı seçti

47 yaşındaki ABD'li oyuncu Jennifer Garner, People dergisi tarafından Yılın En Güzel Kadını seçildi.

People dergisinin bu yılın en güzel kadını seçtiği ABD'li aktris, yapımcı ve aktivist Jennifer Garner, derginin özel sayısının kapağında yer aldı.

Dergiye konuşan Garner, “Aynaya bakmak yerine dünyaya neler verebileceğimi düşündükçe daha mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Alias adlı dizide Sydney Bristow karakterine can vererek büyük üne kavuşan Garner, En İyi Kadın Oyuncu rolüyle Altın Küre ve Beyaz Perde Sanatçıları Derneği ödülüne layık görülmüştü.

Krallık, Juno (2007), Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı (2012), Sınırsızlar Kulübü (2013) ve Love, Simon (2018) gibi filmlerde üstlendiği rolleriyle de bilinen Garner’in 2 kız ve 1 erkek çocuğu var. Hayır işleriyle uğraşan Garner, özellikle de çocuklara yardım eden Save the Children hareketinde yer alıyor.

People dergisi, geçen yılın en güzel kadını olarak Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Pink’i seçmişti.