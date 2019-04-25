Lazio ve Inter taraftarlarının 'Mussolini'ye övgü' pankartına soruşturma

İtalya Kupası yarı final rövanş maçı için Milano'ya giden bir grup Lazio taraftarının, Inter taraftarlarıyla birlikte kent merkezinde Benito Mussolini'yi öven bir pankart açması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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Milan ve Lazio takımları arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final maçı öncesinde Laziolu bir taraftar grubu, kardeş kulüpleri Inter'den bazı taraftarlarla birlikte kent merkezinde 'Benito Mussolini'ye onur' yazılı pankart açtı.

Faşist selamı vererek Mussolini'yi öven sloganlar atan grup, kısa süren eylemleri sonrası bölgeden uzaklaştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, olay üzerine savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Polis 22 kişinin kimliğini tespit etti. Bu kişilerden 19'unun Lazio, 3'nün ise Inter taraftar gruplarının üyesi oldukları belirlendi.

Lazio fans shouting “Honour to Benito Mussolini” and doing fascist salutes in the streets of Milano ahead of Milan-Lazio



another episode of the Laziale’s racist act after racially abusing Bakayoko at the stadium TWICE without @FIGC blinking an eyepic.twitter.com/DwClVQpCLk — Milan Eye (@MilanEye) April 24, 2019

Pankart açan kişilerin, İtalyan yasalarına göre faşist gösteri yapmakla suçlanabilecekleri ifade edildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, olaya ilişkin açıklamasında, "Milano faşist karşıtı bir şehirdir ve her zaman öyle kalacaktır" dedi.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Bunu yapanlar salak. Her türlü şiddete karşı hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecek" ifadelerini kullandı.