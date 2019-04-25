Meksika'da soğuk bira satışına yasak önerisi tepki çekti: Biramla uğraşma

Dükkânlardan ayrıca toplumda alkollü içkiler tüketmekle ilgili katı cezalara karşı uyarı afişleri asılması da isteniyor.
AİLE BOYU DA VAR
Mexico City’nin küçük ve yerel bakkalları genellikle büyük şişelerde soğuk bira satmalarıyla biliniyor. Bu biraların ‘aile boyları’ da bulunurken, isteyenlerin hemen orada içmeleri için yanlarında plastik bardak da veriliyor.
'APTALLIK'
Bir kullanıcı, “Meksika’da ve Mexico City’de bu kadar ciddi ve gerçek problem varken kanun yapıcılarımızın böyle aptallıkları düşünmesi inanılmaz” diye yazdı.
Bazı kullanıcılar ise alkol tüketimini caydırıcı kılmanın yolunun bu olmadığını savundu. Bazı kullanıcılar çözümün vergileri artırmaktan geçtiğini söyledi.
Ancak ülkedeki alkol tüketimin fazla bulan bir kesim de öneriyi destekledi. Bazı bakkalların kalite bakımından şüpheli yüksek alkol oranına sahip içkileri çok düşük fiyatlardan satmasını da buna örnek gösterildi. Bir veriye göre ülkede satılan her 100 yüksek alkollü içkiden 45’inin katkılı olduğu belirtiliyor.
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