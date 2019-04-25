Meksika'da soğuk bira satışına yasak önerisi tepki çekti: Biramla uğraşma

Meksika’da bir meclis üyesinin mahalle bakkallarındaki soğuk içecek satışlarına yasak getirilmesi yönündeki yasa teklifi ülkede tepkiye neden oldu. Sosyal medyada ‘Biramla uğraşma’ kampanyası başlatan Meksikalılar, “Ilık bira içmek istemiyoruz” dedi.

© Flickr / 46 gün sadece birayla beslenerek 20 kilo verdi

Lourdes Paz Reyes tarafından gündeme getirilen teklif, ‘oda sıcaklığından daha farklı koşullarda buzdolabında saklanması’ gereken bira ya da yüzde 7 ve altında alkol derecesine sahip içeceklerin satışının yasaklanmasını öneriyor. Teklifle, başkent Mexico City’nin ticari kanunlarında bu yönde bir değişiklik yapılması talep ediliyor.

Dükkânlardan ayrıca toplumda alkollü içkiler tüketmekle ilgili katı cezalara karşı uyarı afişleri asılması da isteniyor.

AİLE BOYU DA VAR

Mexico City’nin küçük ve yerel bakkalları genellikle büyük şişelerde soğuk bira satmalarıyla biliniyor. Bu biraların ‘aile boyları’ da bulunurken, isteyenlerin hemen orada içmeleri için yanlarında plastik bardak da veriliyor.

© AP Photo / Scott Roth ABD polisi alkol testi eğitimi için içki içecek gönüllüler arıyor

Teklif sosyal medyada şüpheyle karşılandı. Ülkenin sıcak iklimine dikkat çeken pek çok Meksikalı ‘ılık bira alma’ fikrine karşı çıktı. '#ConLasCervezasNo’ (Birmala uğraşma) etiketi de bir anda Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

'APTALLIK'

Bir kullanıcı, “Meksika’da ve Mexico City’de bu kadar ciddi ve gerçek problem varken kanun yapıcılarımızın böyle aptallıkları düşünmesi inanılmaz” diye yazdı.

Bazı kullanıcılar ise alkol tüketimini caydırıcı kılmanın yolunun bu olmadığını savundu. Bazı kullanıcılar çözümün vergileri artırmaktan geçtiğini söyledi.

Ancak ülkedeki alkol tüketimin fazla bulan bir kesim de öneriyi destekledi. Bazı bakkalların kalite bakımından şüpheli yüksek alkol oranına sahip içkileri çok düşük fiyatlardan satmasını da buna örnek gösterildi. Bir veriye göre ülkede satılan her 100 yüksek alkollü içkiden 45’inin katkılı olduğu belirtiliyor.