Balmumundan 'Khaleesi' heykeli alay konusu oldu: Jon Snow mu, Legolas mı?

Game of Thrones (GOT) dizisinden Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin balmumu heykeli, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Balmumu Heykeli Müzesi'ne eklendi.

Müzede çalışan Laoise Keaveney, yerel radyo kanalı FM104'e yaptığı açıklamada Game of Thrones dizisinin birçok sahnesinin İrlanda'da çekildiğini ve bu yüzden Khaalesi heykelinin müzelerine eklenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

​Ancak müzedeki heykelin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından GOT hayranları ve kullanıcılar Keaveney 'in bu sözlerine katılmadı. Zira birçok Twitter kullanıcısı heykelin görünüşüyle dalga geçti ve gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirtti.

​Çoğu kullanıcı esprili bir dille heykelin Lord of the Rings filminden Legolas karakterine daha çok benzediğini, bazıları ise dizideki Jon Snow'u andırdığını yazdı.

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Bir kullanıcı ise heykelin Brezilyalı futbolcu Ronaldo'nun kendisine benzemeyen heykelini hatırlattığını belirtti.

As good as this one pic.twitter.com/ZHe1peEHRd — MarkC (@MarkC_Belfast) April 25, 2019

Heykelin PJ Heraghty tarafından 6 ayda tamamlandığı öğrenildi.

​GOT'un İrlanda'da bulunan tarihi kalelerde ve ormanlık alanlarda çekildiği biliniyor.