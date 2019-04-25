Sahibini öldüren 'dünyanın en tehlikeli kuşu' açık artırmaya çıkarılacak

ABD'nin Florida Eyaleti’nde çiftçilik yapan 75 yaşındaki Marvin Hajos, ayağı kayıp düştükten sonra Cassowary cinsi kuşunun saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti.

NY Post'un haberine göre, Gulf Coast Livestock isimli müzayede evi, kuşun 27 Nisan'da açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

© Flickr / Toshihiro Gamo 'Dünyanın en tehlikeli kuşu' sahibini öldürdü

Müzayede evinden yapılan açıklamada Marvin'in 'değerli kuşar koleksiyonu olduğu' ve vasiyetinin kuşlarının sahipsiz kalmaması için açık artırmada satılması olduğu belirtildi.

Açıklamada "Açık artırmada Marvel'in koleksiyonu dağıtılacak" ifadeleri kullanıldı.

Müzayede evinden Scotty Wilson, müşterilere kuşların özellikleriyle ilgili önceden detaylı bilgi verileceğini söyledi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, bu hayvanların satılabilmesi için müzeyede evinin izin belgesine sahip olması gerektiğini hatırlattı.

Cassowary, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil edildi. İki metre yükseklik ve 60 kg ağırlığa ulaşabilen bu kuşlar, saatte 50 km hız yapabiliyor.

Avustralya ormanlarında ve Yeni Gine'de yaşayan Cassowary’nin pençeleri ve gagası aynı derecede ölümcül.