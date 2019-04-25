Gorillerle selfie çeken görevli: Telefonu çıkarınca ellerindekini bırakıp kameraya baktılar

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Virunga doğa parkında yaşayan iki goril kendilerini bebeklikten bu yana büyüten ve koruyan muhafızlarla selfie çektirdi. Fotoğrafta iki gorilin, iki ayak üstünde korumalarını taklit ederek poz verdikleri görülüyor.Fotoğrafı çeken bekçilerden Mathieu Shamavu, fotoğrafın çekildiği andan önce Ndakazi and Ndeze adlı gorillerle birlikte yürüyüş yaptıklarını söyledi.Bekçi, verdiği röportajda ''Onların rahatlamaları için serbestçe gezebilmelerine izin vermiştik. Neler olduğunu merak ediyorlardı. Bu sırada ayağa kalktılar, bu çok görülmeyen durumun fotoğrafını çekebilmek için telefonumu çıkardım. Telefonu görünce, ellerindekileri bırakıp öylece kalakaldılar ve kameraya baktılar'' şeklinde konuştu.

Annelerinin 2007 yılında öldürülmesinden sonra parkta yaşamaya başlayan gorillerin insanları taklit ettiğini söyleyen Shamavu, ''Her zaman onlarla birlikteyiz. Onları doğal ortamlarında koruyup, besliyor ve birlikte yürüyüş yapıyoruz. Bu yüzden bize alıştılar. Bizden başkası bu fotoğrafı çekemezdi'' şeklinde konuştu.